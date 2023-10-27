Масштабы впечатляют. После разрушения Каховской ГЭС возле Хортицы обнаружили 2000 исторических артефактов (фото)

Когда уничтожили Каховскую ГЭС, у острова Хортица произошло значительное падение воды. Там работники Национального заповедника обнаружили более 2 000 археологических артефактов.

В основном это фрагменты керамики, предметы из кремня и металла, говорит в.и.о. генерального директора заповедника "Хортица" Светлана Охрименко.

Найденные у острова Хортица экспонаты (фото: Евгения Назарова / Радио Свобода)

При этом она добавляет, что работа продолжается и продлится еще некоторое время, ведь территория большая. Кроме того, в результате природных явлений изменяется рельеф почвы.

"Часто бывает такое, что крупногабаритные предметы обнажаются, где буквально вчера обходили и ничего не было. Очень ярко это видно при обнаружении новых лодок, особенно лодок-долбанок", - рассказывает Светлана.

Те предметы, которые уже идентифицировали, датируются седьмым тысячелетием до нашей эры и заканчиваются временем козачества. На специально организованной выставке можно увидеть артефакты, которые нашли одну-две недели назад. К примеру, бронзовый кинжал суток поздней бронзы.

Недавно обнаружен кинжал времен поздней бронзы (фото: Евгения Назарова / Радио Свобода)

Старший научный сотрудник заповедника "Хортица" Татьяна Шелеметеева отмечает, что такие находки крайне редки, потому что бронза в то время была как золото.

"Аналогичный кинжал был найден в 2004 году на острове Хортица, где у нас сейчас построен новый мост. Бронзовые находки очень-очень редкие. У нас сегодня в коллекции заповедника насчитывается три кинжала, два серпа и украшения", - рассказывает она.

Раскопки возле Хортицы будут продолжать, ведь большое количество территорий остается не исследованным (фото: Евгения Назарова / Радио Свобода)

Напомним, утром 6 июня оккупанты взорвали дамбу Каховской ГЭС. Вода затопила значительную часть Правобережья и Левобережья Херсонской области.