Без масок і дистанції: на кордоні з Угорщиною утворився натовп людей

На кордоні України та Угорщини виникли великі черги
З завтрашнього дня, 15 липня, Угорщина вводить нові обмежувальні заходи на своїх кордонах, тому українці масово хочуть встигнути перетнути кордон ще сьогодні. Через це утворилися величезні черги.
На КПП "Чоп-Захонь" в черзі стоять понад 200 автомобілів, які виїжджають з України. Крім того, на КПП "Лужанка" спостерігається дуже багато мандрівників без авто, які хочуть потрапити в ЄС. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.
Черга на кордоні з Угорщиною (фото: Telegram-канал Віталія Дієслова)
Обмеження на перетин кордону стосуються і українців. Угорцям, які їдуть з країн "жовтої" і "червоної" зони потрібно буде пройти 14-денну самоізоляцію. Але можна обійтися і без цього, якщо у вас є результати двох негативних тестів на коронавірус, які були зроблені за останні 5 днів.
Черга на кордоні з Угорщиною (фото: Telegram-канал Віталія Дієслова)
Обов'язкова самоізоляція також стосується іноземців, які приїжджають в Угорщину з "жовтої зони", а ось іноземці з "червоної зони" в Угорщину потрапити не зможуть.
Черга на кордоні з Угорщиною (фото: Telegram-канал Віталія Дієслова)
Україна знаходиться в "червоній зоні" тому такий ажіотаж. При цьому обмеження не стосуються іноземців, які проїжджають країну транзитом, а також транспортників і представників бізнесу, які вирушають у відрядження.
За один ПЛР-тест в приватній клініці Ужгорода доведеться заплатити 2 тисячі гривень.
Нагадаємо, в минулому місяці на кордоні з Польщею з'явилися величезні черги, в яких українці стояли по 9 годин.