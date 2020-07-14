Без масок і дистанції: на кордоні з Угорщиною утворився натовп людей

З завтрашнього дня, 15 липня, Угорщина вводить нові обмежувальні заходи на своїх кордонах, тому українці масово хочуть встигнути перетнути кордон ще сьогодні. Через це утворилися величезні черги.

На КПП "Чоп-Захонь" в черзі стоять понад 200 автомобілів, які виїжджають з України. Крім того, на КПП "Лужанка" спостерігається дуже багато мандрівників без авто, які хочуть потрапити в ЄС. Про це повідомляє журналіст Віталій Глагола у своєму Telegram-каналі.

Черга на кордоні з Угорщиною (фото: Telegram-канал Віталія Дієслова)

Обмеження на перетин кордону стосуються і українців. Угорцям, які їдуть з країн "жовтої" і "червоної" зони потрібно буде пройти 14-денну самоізоляцію. Але можна обійтися і без цього, якщо у вас є результати двох негативних тестів на коронавірус, які були зроблені за останні 5 днів.

Черга на кордоні з Угорщиною (фото: Telegram-канал Віталія Дієслова)

Обов'язкова самоізоляція також стосується іноземців, які приїжджають в Угорщину з "жовтої зони", а ось іноземці з "червоної зони" в Угорщину потрапити не зможуть.

Черга на кордоні з Угорщиною (фото: Telegram-канал Віталія Дієслова)

Україна знаходиться в "червоній зоні" тому такий ажіотаж. При цьому обмеження не стосуються іноземців, які проїжджають країну транзитом, а також транспортників і представників бізнесу, які вирушають у відрядження.

За один ПЛР-тест в приватній клініці Ужгорода доведеться заплатити 2 тисячі гривень.

Нагадаємо, в минулому місяці на кордоні з Польщею з'явилися величезні черги, в яких українці стояли по 9 годин.

Раніше Польща скасувала двотижневий карантин для українців.