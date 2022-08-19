Масло, активоване вугілля і сало: лікар спростував міфи про методи, які допомагають не сп'яніти

Масло

Один з найпопулярніших міфів про те, що потрібно з'їсти шматочок масла або випити рослинну олію за пару годин до вечірки й це допоможе не сп'яніти. Вважається, що жир допоможе обволокти стінки шлунка і завадить швидкому всмоктуванню алкоголю в кров.

"Масло ніяк не врятує тебе від сп'яніння, а тільки завдасть подвійного удару по підшлунковій залозі", - вважає лікар.

Щоб це засіб дійсно спрацював, потрібно з'їсти дуже багато масла. Ложка випитої олії або з'їдений шматочок може викликати блювоту або діарею.

Трохи допомогти можуть жири з чимось в тандемі. Наприклад, трапеза з гречки, овочів і бутерброда з вершковим маслом напередодні вечірки дійсно трохи сповільнить дію алкоголю.

Активоване вугілля

Ще один міф - про прийом активованого вугілля перед застіллям. Але ціль цього засобу в тому, щоб виводити з організму токсини, тому приймати його до інтоксикації немає сенсу.

Активоване вугілля варто пити після застілля, бо організму буде потрібен абсорбент.

Сире яйце

Випите сире яйце перед вечіркою дійсно допоможе трохи уповільнити процес сп'яніння. Але ось шкоди та наслідків від цього методу буде набагато більше, ніж користі.

Від сирого яйця може збунтуватися шлунок, а ще сирі яйця пити небезпечно через ризик заразитися сальмонельозом.

Підвищувати градус і запивати газованими напоями

Деякі експерти рекомендують не знижувати градус (наприклад, не пити після міцного алкоголю слабший). Але і підвищувати градус теж для організму шкідливо і неефективно.

Алкоголь викликає зневоднення, тому запивати його можна тільки нейтральними напоями. Тандем спиртного і солодкого газованого напою тільки прискорить всмоктування алкоголю і призведе до прискорення сп'яніння.

Тому змішувати улюблені коктейлі у вигляді кола + віскі - не дуже хороша ідея.

Нейтральна рідина - це звичайна вода, без підсолоджувача, газу і домішок. Алкоголь допоможе нейтралізувати лід, який часто додають в коктейлі.

А що допомагає знизити вплив алкоголю

Лікар-нарколог зазначає, що попри міфи, є способи, які дійсно допомагають уповільнити сп'яніння.

За пару годин до застілля потрібно добре поїсти, ущільнити прийом їжі крупами з низьким глікемічним індексом.

Алкоголь не повинен бути газованим і солодким. Поєднання солодкого та алкогольного зашкодить організму.

Під час застілля потрібно уникати жирної їжі, салатів з майонезом. Така їжа дасть по печінці подвійний удар.

Алкоголь не варто змішувати й погано буде і при зниженні, і при підвищенні градуса. Краще зупинитися на одному напої та не перевищувати норму.

Хоча безпечної дози алкоголю не існує, можна обійтися мінімальною шкодою. Це - 250 мл для слабкого алкоголю, 40-60 мл - для міцного.

Рухайтеся під час застілля. Якщо ви весь час будете сидіти за столом, їсти та пити, то надовго вас не вистачить.

Як рятуватися від похмілля

Вранці після прийому алкоголю напередодні може з'явитися похмілля - головний біль, блювота, нудота.

Полегшити такий стан можна простими способами:

Алкоголь має сечогінні властивості й до ранку виникає зневоднення. Тому потрібно пити більше води. Ще можна пити узвар, компот. А ось від газованих і солодких напоїв потрібно відмовитися.

Не рекомендує експерт пити й розсіл, тому, що в ньому велика кількість солі. А вона викликає затримку рідини та завадить виведенню токсинів. Ще розсіл підвищує артеріальний тиск.

Від головного болю можна випити аспірин, парацетамол, ібупрофен. Варто виміряти тиск, бо головний біль може бути через нього.

При похміллі варто більше гуляти на свіжому повітрі.

"Звичайно, алкоголь може допомогти на час розслабитися і поліпшить настрій, але за кожним сплеском емоцій йде емоційне голодування і занепад", - попереджає фахівець.