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Був без маски і поводився зухвало: в Кривому Розі чоловік у супермаркеті напав на "копа"

Вівторок 07 липня 2020 оновлено 16:55
Був без маски і поводився зухвало: в Кривому Розі чоловік у супермаркеті напав на "копа"
У Кривому Розі відвідувач супермаркету вдарив поліцейського (колаж: РБК-Україна)
Автор: Роман Мирончук

У Кривому Розі в супермаркеті чоловік без маски вдарив поліцейського

У понеділок, 6 липня, в Кривому Розі Дніпропетровської області чоловік зайшов до супермаркету без маски. Були викликані співробітники поліції. Коли вони прибули на місці то побачили порушника карантину, який поводився зухвало, а після ударив поліцейського по обличчю.

Інцидент стався в Саксаганському районі міста. Співробітник поліції отримав тілесні повреждленія, і тепер 43-річному зловмиснику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п'яти років. Про це повідомляє Криворізький відділ поліції на своїй сторінці у Facebook.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) КК України.

Нагадаємо, під Києвом в супермаркеті покупець побив палкою ковбаси іншого відвідувача через відсутність маски. Інцидент потрапив на відео, на якому видно, як чоловік в масці купує ковбасний виріб і виштовхує іншого чоловіка без маски на вулицю, а потім б'є його ковбасою.

Раніше повідомлялося про те, що в Німеччині польські далекобійники жорстоко побили українців. Пізніше стало відомо, що причиною бійки стало те, що українці не захотіли випити з поляками. 47-й і 60-річні чоловіки отримали удари, струс мозку і садна, а одного українця госпіталізували.

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