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Під Києвом у магазині чоловіка побили палкою ковбаси: не надів маску (відео)

STYLERЖиття    22.06.2020 - 11:08
Під Києвом у магазині чоловіка побили палкою ковбаси: не надів маску (відео)
Під Києвом чоловіка побили за недотримання карантину (колаж РБК-Україна)

У супермаркеті покупець побив іншого клієнта за відсутність маски

У Київській області в одному з супермаркетів сталася епічна бійка. Одному з клієнтів магазину не сподобалося те, що інший чоловік увійшов у приміщення без маски. Інцидент стався в супермаркеті АТБ.

Недовго думаючи, чоловік у масці підбіг до хлопця без неї і виштовхнув із магазину, потім наніс йому кілька ударів палкою ковбаси. Далі все відбувалося, як у бойовиках. Хлопець вирішив відповісти кривднику, але сам від удару втратив рівновагу і впав, чоловік продовжував бити молодої людини ковбасним виробам, від чого воно зламалося.

Відеоролик на YouTube розмістила Вікторія Виноградова.

Під Києвом хлопця побили за відсутність маски (YouTube)

Українці відразу ж емоційно відреагували під відео. Деякі з них жартують, а деякі вважають, що розв'язувати питання силою - неприпустимо.

  • Мужик в наступний раз ковбасу вже таку не бери, не тримає навантаження вона.
  • Я був би за типу в білій сорочці, якщо б не цей удар ззаду. Він показав всю його суть, і натякнув на те, що перед зйомкою могло бути щось подібне. Коли тебе б'є більш сильна людина, і ти не можеш дати здачі, і не збираєшся битися, то в правовому суспільстві закон на твоєму боці. Бити нікого не можна, з'ясовувати стосунки потрібно на словах.
  • Епічність битва! Ахіллес проти Гектора. Битва при магазині.

Як ми раніше повідомляли, у Києві жінка прийшла в супермаркет у футболці з Путіним.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України бійка
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