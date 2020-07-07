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Был без маски и вел себя вызывающе: в Кривом Роге мужчина в супермаркете напал на "копа"

Вторник 07 июля 2020 обновлено 16:55
Был без маски и вел себя вызывающе: в Кривом Роге мужчина в супермаркете напал на "копа"
В Кривом Роге посетитель супермаркета ударил полицейского (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

В Кривом Роге в супермаркете мужчина без маски ударил полицейского

В понедельник, 6 июля, в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина зашел в супермаркет без маски. Были вызваны сотрудники полиции. Когда они прибыли на месте то увидели нарушителя карантина, который вел себя вызывающе, а после ударил полицейского по лицу.

Инцидент произошел в Саксаганском районе города. Сотрудник полиции получил телесные повреждения, и теперь 43-летнему злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Об этом сообщает Криворожский отдел полиции на своей странице в Facebook.

По данному факту открыто уголовное производство по ч.2 ст.345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) УК Украины.

Напомним, под Киевом в супермаркете покупатель избил палкой колбасы другого посетителя из-за отсутствия маски. Инцидент попал на видео, на котором видно, как мужчина в маске покупает колбасное изделие и выталкивает другого мужчину без маски на улицу, а потом бьет его колбасой.

Ранее сообщалось о том, что в Германии польские дальнобойщики жестоко избили украинцев. Позже стало известно, что причиной драки стало то, что украинцы не захотели выпить с поляками. 47-и и 60-летние мужчины получили ушибы, сотрясение мозга и ссадины, а одного украинца госпитализировали.

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