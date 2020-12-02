Маски потрібно носити на вулицях і в приміщеннях: у ВООЗ змінили правила

Всесвітня організація охорони здоров'я оновила рекомендації щодо використання масок в медичних закладах і в громадських місцях під час пандемії COVID-19.

В документі представлені більш жорсткі вимоги щодо масочного режиму. Рекомендації представлені на сайті організації.

У ВООЗ наголосили, що практичні поради поширюються як на дорослих, так і дітей від 12 років.

Де носити маски і які не можна використовувати

Фахівці радять широкої громадськості носити немедичні маски в період пандемії через коронавірус:

в приміщенні (наприклад, в магазинах, спільних робочих місцях, школах), де відсутнє належне провітрювання;

на відкритому повітрі (на вулицях), де дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр не є можливим;

носити маски і дотримуватися соціальної дистанції не менше 1 метра повинні люди з підвищеної групи ризику (від 60 років і ті, у кого є серцево-судинні захворювання або цукровий діабет, хронічні захворювання легень, рак, цереброваскулярне захворювання або імуносупресія);

забороняється використання масок під час інтенсивних фізичних навантажень;

не рекомендується використовувати маски з клапанами;

щитки захисні лицьові здатні забезпечувати певний рівень захисту - їх не слід розглядати як заміну маски (їх використання допускається за умови, коли у людини є порушення когнітивної, респіраторної чи слухової функцій).

Використання маски для дітей:

Дітям віком до 5 років не можна носити маски.

Маски можна носити дітям у віці від 6 до 11 років (при прийнятті рішення про використання маски слід враховувати фактори при оцінці ризику - інтенсивність передачі SARS-CoV-2 на місцях, здатність дитини правильно використовувати маски під наглядом дорослих, і в особливих умовах, наприклад, у будинках з літніми родичами або в школі).

При використанні масок для дітей і підлітків від 12 років і старше слід дотримуватися тих же принципів, що й для дорослих.

Особливі міркування потрібні для дітей з ослабленим імунітетом або для педіатричних пацієнтів при муковісцидозі або деяких інших захворюваннях (наприклад, раку), а також для дітей будь-якого віку з розладами, що розвиваються, інвалідністю чи іншими особливими станами здоров'я, коли це може перешкодити носіння маски.

Раніше повідомлялося, що доктор Комаровський розповів про найнадійніший спосіб профілактики коронавірусу.

Також ми писали про те, що українські школярі розробили маску, яка виявляє симптоми COVID-19.