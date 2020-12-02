Маски потрібно носити на вулицях і в приміщеннях: у ВООЗ змінили правила

В документі представлені більш жорсткі вимоги щодо масочного режиму. Рекомендації представлені на сайті організації.
У ВООЗ наголосили, що практичні поради поширюються як на дорослих, так і дітей від 12 років.
Де носити маски і які не можна використовувати
Фахівці радять широкої громадськості носити немедичні маски в період пандемії через коронавірус:
в приміщенні (наприклад, в магазинах, спільних робочих місцях, школах), де відсутнє належне провітрювання;
на відкритому повітрі (на вулицях), де дотримуватися дистанції щонайменше 1 метр не є можливим;
носити маски і дотримуватися соціальної дистанції не менше 1 метра повинні люди з підвищеної групи ризику (від 60 років і ті, у кого є серцево-судинні захворювання або цукровий діабет, хронічні захворювання легень, рак, цереброваскулярне захворювання або імуносупресія);
забороняється використання масок під час інтенсивних фізичних навантажень;
не рекомендується використовувати маски з клапанами;
щитки захисні лицьові здатні забезпечувати певний рівень захисту - їх не слід розглядати як заміну маски (їх використання допускається за умови, коли у людини є порушення когнітивної, респіраторної чи слухової функцій).
Використання маски для дітей:
Дітям віком до 5 років не можна носити маски.
Маски можна носити дітям у віці від 6 до 11 років (при прийнятті рішення про використання маски слід враховувати фактори при оцінці ризику - інтенсивність передачі SARS-CoV-2 на місцях, здатність дитини правильно використовувати маски під наглядом дорослих, і в особливих умовах, наприклад, у будинках з літніми родичами або в школі).
При використанні масок для дітей і підлітків від 12 років і старше слід дотримуватися тих же принципів, що й для дорослих.
Особливі міркування потрібні для дітей з ослабленим імунітетом або для педіатричних пацієнтів при муковісцидозі або деяких інших захворюваннях (наприклад, раку), а також для дітей будь-якого віку з розладами, що розвиваються, інвалідністю чи іншими особливими станами здоров'я, коли це може перешкодити носіння маски.