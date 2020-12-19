Маска не врятувала: "копи" знайшли хулігана, який напав на журналістку в центрі Києва

Поліція затримала чоловіка, який напав на журналістку в центрі Києва, коли та вела прямий ефір під час церемонії вшанування пам'яті жертв Голодомору,

Хулігану вже оголосили про підозру за статтею 171 Кримінального кодексу України (перешкоджання діяльності журналіста), передали в прес-службі поліції Києва.

Тепер за свою витівку 28 листопада - він відібрав мікрофон у журналістки одного з телеканалів, вибив лампадку з її рук і штовхнув дівчину - чоловікові "світить" покарання у вигляді штрафу до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 3 років.

Затриманий - раніше не судимий 31-річний житель столиці.

За місцем його проживання правоохоронці провели обшук і виявили одяг, в якому той був під час вчинення злочину.

Чоловік дуже здивувався, коли до нього нагрянули поліцейські - він і не припускав, що його зможуть впізнати, оскільки в момент нападу був у масці та капюшоні. Про це розповів заступник глави МВС Антон Геращенко у своєму Facebook.

Зазначається, що на камеру потрапили тільки очі та 1/5 частину обличчя нападника.

"Він думав, що маска і капюшон не дасть з'ясувати його особистість. Але не тут то було!" - пише заступник міністра.

Чоловік не зміг пояснити правоохоронцям, чому він проявив агресію до журналістки.

Відео нападу на журналістку в Києві біля Меморіалу пам'яті жертв голодоморів потрапило в прямий ефір

Раніше повідомлялося, що нещодавно в Дніпрі побили відомого активіста - зловмисники били його виключно по голові.