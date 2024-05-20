Маша Ефросинина в стильном образе дала совет себе 18-летней

Маша Ефросинина - популярная телеведущая, имеющая собственный канал на YouTube и проводящая звездам тест на откровенность. И сама Мария всегда пытается быть честной, поэтому обратилась к себе юной.
Детальнее об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост Ефросининой.
Каждая женщина, когда взрослеет, понимает, как сильно она продвинулась вперед. К своим мечтам, желаниям, к внутренней гармонии и как сильно она полюбила себя, а от этого зависит ее жизнь, то есть какова она сейчас и какова будет потом.
Мария, одна из тех женщин, чьи изменения видны четко, ведь она много над собой работает и становится лучшей версией себя. Самое главное на этом пути - осознать изменения и путь, который вы прошли ради него.
И часто женщины мысленно дают себе определенные советы в прошлое, то есть это звучит как резюмирование пройденных этапов.
"Что бы я посоветовала себе восемнадцатилетний #провнутренний голос Всегда! Стопроцентно! Без исключений! СЛУШАЙ ЕГО!", - пишет Мария.
Но это не все, дело в том, что Маша записала невероятно стильное и красивое видео, в котором звучат мудрые слова, продолжающие ее тему о внутреннем голосе.
"Он не Шекспир. Он не говорит памятными строками. Мой внутренний голос всегда разговаривает со мной прямо. Говорит мне, кто мои настоящие друзья. Когда говорить "Да", а когда говорить "Нет". Подсказывает мне, человек ли, что сидит напротив меня - та самая, с кем я проведу всю свою жизнь. Или нет”, - говорится в видео Маше.
Слышать свой внутренний голос и понимать его, прислушиваться к нему и ощущениям - это то, чему должен научиться абсолютно каждый из нас, ведь это настоящие мы.
Ранее мы рассказывали, что Маша Ефросинина показала кадры по стильной прогулке по Киеву.
Также читайте, как Маша Ефросинина описала изменения своего мужа-военного.