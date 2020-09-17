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MARUV виступила на росТБ і "порвала" мережу: груди валитимуться - піду в науку

Москва, Четвер 17 вересня 2020 17:12
MARUV виступила на росТБ і "порвала" мережу: груди валитимуться - піду в науку
MARUV (фото: instagram.com/maruvofficial)
Автор: Володимир Костирін

MARUV через виступ на шоу "Вечірній Ургант" спровокувала суперечки в мережі

MARUV (Анна Корсун) в Росії взяла участь у шоу "Вечірній Ургант" і викликала неоднозначну реакцію в мережі від своїх шанувальників.

Скандальна українська співачка в ефірі російського "Першого каналу" розкрила деталі свого знайомства з чоловіком в стриптиз-клубі, розповіла про свої лекції у харківських школах і подарувала ведучому латексні трусики. Артистка зізналася, що вони вже ношені, але випрані.

28-річна MARUV також зазначила, що після кар'єри співачки може зайнятися наукою - дівчина вчилася у фізико-математичному ліцеї та Харківському політехнічному університеті, має вищу освіту за спеціальністю "радіофізика і електроніка" та "фахівець у сфері інтелектуальної власності".

"Я б досліджувала іоносферу Землі, могла б працювати на підводному човні, і взагалі скрізь, де робота пов'язана з радіолокацією. Може, навіть у космосі. Можливо, я ще буду працювати за спеціальністю. Коли я постарію, стану некрасивою, вже груди будуть валитися - піду в науку", - поділилася думками артистка.

Анна уточнила, що зайнятися творчістю вирішила після того, як на першому курсі відвідала концерт і закохалася в музику.

Нещодавно MARUV їздила в рідну школу в Харкові, де розповідала учням старших класів, як монетизувати своє хобі.

"Ну ось, наприклад - якщо ви любите колупатися в носі, і це ваше хобі, ви можете це шикарно знімати на камеру, викладати в YouTube, отримувати монетизацію, збирати мільйони переглядів і з цього заробляти", - пояснила вона.

Епатажна MARUV, яка прийшла на шоу у відвертому вбранні без спідниці, також розкрила, як на останньому курсі університету пішла працювати в стриптиз-клуб співачкою. Там вона зустріла свого майбутнього чоловіка.

"Із чоловіком ми познайомилися в стриптиз-клубі. Там працював спільний друг. Він сказав: "Ну що ти все сама та сама. У мене є друг-пиріжочек, звуть його Сашко - баскетболіст, високий, класний. Ви будете відмінною парочкою", - розповіла вона.

Також Анна розкрила своє улюблене заняття: нічого не робити, сидіти перед телевізором на дивані разом з собакою і дивитися серіали під "сємки та пивко".

Відео: MARUV на телешоу "Вечірній Ургант" розповіла про майбутню кар'єру в науці та подарувала ведучому латексні трусики

У мережі бурхливо відреагували на участь MARUV в російському телешоу, і коментарі у фанів артистки полярні. Багато хто захоплюється, як співачка легко, вільно і цікаво розповідає про себе і хвалять дівчину за почуття гумору. Інші ж обурюються, що українка знімається на російському телебаченні, та ще й у досить сміливому вбранні, яке назвали просто вульгарним.

  • Яка вона класна і проста
  • Проста, як кут будинку. Поколупалась в носі, погризла сємок з пивком за серіалом
  • Яка чудова, на Євробачення не поїхала (патріотка), а на диван - будь-ласка... Лицемірна БДСМщица.
  • Який сором, на тб і практично гола. Ну, ганьбіть і далі Україну
  • Добре що Ургант не поставив very uncomfortable question
  • Фізик-електронщик, якого ми заслужили
  • Чарівна гопниця
  • Прикольна і щира!
  • Підводний човен в степах України!

Раніше повідомлялося, що навесні MARUV застрягла в Росії через карантин і жорстко розкритикувала українське посольство, спровокувавши скандал.

Також нещодавно в мережі MARUV повністю оголила груди та шокувала фанів.

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