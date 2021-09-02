MARUV зробила відверту заяву про народження дитини: "річ дуже непередбачувана"

MARUV розповіла, чи планує народження дитини. Популярна українська співачка зізналася, що з чоловіком Олександром, який є її продюсером, вже думають про майбутнє поповнення.

Про це артистка заявила в програмі "Зірковий шлях", яка виходить на телеканалі "Україна".

Співачка зазначила, що планувати щось в такому питанні дуже важко.

"Ти можеш собі напланувати, а твій організм зовсім по-іншому подумає і скаже: "Ні, ти завагітнієш через рік, через два або зараз". Тому це така річ дуже непередбачувана", - вважає MARUV.

Вона також зізналася, що сильно сумує за бабусею, яка живе в Дніпропетровській області. Співачка не бачила її більше року. Причина проста, зайнятість артистки.

"Бабусі постійно сусіди показують всі мої кліпи, концерти. Вона дуже мною пишається, мене дуже любить, і я її дуже сильно люблю", - сказала Анна Корсун.

За її словами, бабуся дуже багато зробила для того, щоб внучка стала артисткою. Вона водила майбутню зірку в музичну школу, і давала гроші на танці. Крім того, купувала необхідні інструменти і речі.