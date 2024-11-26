Марс заставит все изменить. Что обещает астропрогноз на 26 ноября и почему не стоит строить новые планы

В этот вторник, 26 ноября, учтите влияние Марса, который может испортить ваши планы. Впрочем, этот день может оказаться удачным.

Эксклюзивно для РБК-Украина (проект Styler) астролог Катерина Соловьева поделилась прогнозом на 26 ноября и назвала главный цвет этого дня.

Прогноз астропогоды на 26 ноября

"Не желательно поддаваться тоске и печали, проявлять упрямство. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Эти сутки позволяют познать мудрость земной жизни не за счет внешних проявлений, а за счет работы с подсознанием и интуицией", - рассказала Соловьева.

"У каждого есть внутренний голос, в эти сутки его особенно хорошо слышно. Главное условие для его понимания - твердая вера в эволюцию своей души и миссию в жизни. Избегайте конфликтов с окружающими: это нарушит связь с подсознанием, информация будет воспринята некорректно, что еще больше запутает ситуацию", - добавила она.

По словам астролога, в этот день нам дается столько, сколько мы заслуживаем. Кроме того, занимайтесь самосовершенствованием, делами семьи, вопросами, связанными со строительством, хозяйством, семьей.

Гороскоп на 26 ноября (иллюстрация: freepik.com)

Астролайфхаки во вторник

"26 ноября - день Марса, планеты активности, решительности, энтузиазма, смелости, воинственного настроения и намерения побеждать. Из-за общего фона суток не инициируйте новых активностей, связанных с оформлением на новую работу, приобретением или ремонтом автомобиля, бытовой техники, далекими путешествиями, сверхурочными нагрузками на работе", - отметила Соловьева.

"Благоприятное время для тех, у кого есть предпринимательская способность, коммерческая жилку, организаторский талант, умение зарабатывать деньги. Можно усилить марсианскую энергетику, используя красный цвет и его оттенки. Полакомьтесь острыми блюдами с чесноком, если вам это позволяет состояние здоровья. Не отказывайтесь полностью от мяса, кофе и чая", - также добавила она.

Кроме этого, 26 ноября стоит отпустить старые обиды, можно посвятить некоторое время физическим нагрузкам и тренировкам, принять участие в спортивном соревновании (даже символическом), разнообразить сексуальную жизнь, посмотреть любимый контент, связанный с героизмом, победой, достижениями, высокими результатами и результатами,Э триумфальными победами.

Также следует давать отпор в ответ на агрессию в свою сторону, проходить курс приема витаминов для поддержания энергии в организме.