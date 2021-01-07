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Марс в хутрі: що відомо про самого яскравого "нападника" на Капітолій

Автор: Анна Шиканова

У США перед будівлею Капітолію у Вашингтоні відбулися масові заворушення. Прихильники Трампа спробували проникнути в будівлю Конгресу і перешкодити затвердити перемогу демократа Джо Байдена. У результаті зіткнень загинули чотири людини.

Найяскравіший представник Трампа, чоловік у рогатій хутряній шапці з розфарбованим обличчям потрапив на фото. Як повідомляє видання Politifact, частина протестувальників належать до групи антифа. Це коаліція активістів – антифашистів.

Загадкова людина в костюмі та з шапкою з рогами імовірно також належить до цієї групи. Його ім'я – Джейк Анджелі й він є прихильником теорії змови QAnon. У суспільстві він відомий під ніком Q Shaman, а журналістам він заявив, що його унікальний наряд потрібен для того, щоб виділитися в натовпі.

Джейк Анджелі (Фото: АР)

У грудні Анджелі запустив онлайн-компанію по збору коштів на участь у заходах на підтримку Трампа. За останній рік він був самим активним учасником політичних мітингів в Аризоні. Також він був помічений на мітингах прихильників Трампа і в інших містах.

Після повідомлень у пресі про участь у мітингах під Капітолієм представників групи антифа, Анджелі написав на своїй сторінці в Twitter, що він не належить до цієї організації.

"Я не антифа і не базіка. Я Qanon та цифровий солдат. Мене звуть Джейк, я пройшов маршем з поліцією і боровся проти антифа", - сказано в повідомленні.

Варто відзначити, що журналіст Андрій Цаплієнко повідомив у своєму Telegram-каналі, що під час штурму Капітолію в натовпі прихильників Трампа було чути фрази російською мовою. На відео, яке з'явилося в мережі, виразно чути фрази "Пішов" і "Давай швидше!" під час штурму.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що під час штурму Капітолію у Вашингтоні загинула ветеран ВПС США.

А також ми розповідали про те, що Конгрес США затвердив перемогу Байдена на виборах.

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