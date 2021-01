Марс в хутрі: що відомо про самого яскравого "нападника" на Капітолій

У США перед будівлею Капітолію у Вашингтоні відбулися масові заворушення. Прихильники Трампа спробували проникнути в будівлю Конгресу і перешкодити затвердити перемогу демократа Джо Байдена. У результаті зіткнень загинули чотири людини.

Найяскравіший представник Трампа, чоловік у рогатій хутряній шапці з розфарбованим обличчям потрапив на фото. Як повідомляє видання Politifact, частина протестувальників належать до групи антифа. Це коаліція активістів – антифашистів.

Загадкова людина в костюмі та з шапкою з рогами імовірно також належить до цієї групи. Його ім'я – Джейк Анджелі й він є прихильником теорії змови QAnon. У суспільстві він відомий під ніком Q Shaman, а журналістам він заявив, що його унікальний наряд потрібен для того, щоб виділитися в натовпі.

Джейк Анджелі (Фото: АР)

У грудні Анджелі запустив онлайн-компанію по збору коштів на участь у заходах на підтримку Трампа. За останній рік він був самим активним учасником політичних мітингів в Аризоні. Також він був помічений на мітингах прихильників Трампа і в інших містах.

Після повідомлень у пресі про участь у мітингах під Капітолієм представників групи антифа, Анджелі написав на своїй сторінці в Twitter, що він не належить до цієї організації.

"Я не антифа і не базіка. Я Qanon та цифровий солдат. Мене звуть Джейк, я пройшов маршем з поліцією і боровся проти антифа", - сказано в повідомленні.

Mr. Wood. I am not antifa or blm. I'm a Qanon & digital soldier. My name is Jake & I marched with the police & fought against BLM & ANTIFA in PHX. Look up OAN's coverage of July 4ths rally in PHX capital. I was standing against the BLM mob out numbered but unphased. Look it up...