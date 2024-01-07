Марс в Козероге готовит щедрые дары для трех знаков Зодиака

Весы

По началу этот период может показаться сложным. Однако все проблемы легко сойдут на "нет", когда вы найдете баланс между работой и семьей. И тогда вы получите очень щедрые дары от Марса в Козероге.

Энергия планеты даст вам раскрепощение, энергию и массу удачу. Вы сможете держать все под своим контролем и не сомневаться в своих силах. Пользуйтесь этими дарами и не игнорируйте редкий шанс сорвать с неба все звезды.

Козерог

Марс в вашем знаке Зодиака подарит вам страсть, романтику и любовные приключения. Вы сможете добиться успеха не только в личной жизни, но еще и на работе.

Все дело в том, что вы получите возможность свой дар убеждения. Вы сможете произвести впечатление на начальство и удивить своими талантами всех вокруг. Смелее приступайте к делу и постарайтесь быть максимально продуктивными вплоть до 13 февраля.

Рыбы

Марс в Козероге готовит для вас нечто особенное. Вы получите возможность провести этот период, будо бы празднуя каждый день своей жизнь. Радость и счастье помогут вам отвлечься и больше не переживать из-за сложностей.

Вам не стоит бояться привлекать к себе внимание. Стремитесь к новым победам и не ждите, что кто-то будет вести вас к успеху за руку. Действуйте, все зависит от вас.