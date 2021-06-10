Маркіян Лубківський нагадав, як 9 років тому на "Металісті" зіграли перший український матч Євро-2012

"Президент ФК "Металіст", який набрав тоді силу, зробив безпрецедентний для чемпіонатів Європи з футболу крок. Ярославський як генеральний інвестор і координатор підготовки Харкова до Євро-2012 взявся за кілька коротких років підготувати відразу всю інфраструктуру. Тобто одночасно зробити з глухого майже мертвого аеропорту сучасні "повітряні ворота", привести в порядок напівзруйнований стадіон і добудувати все відсутнє для турніру. І зробив це! З резервного міста Харків став приймаючим", - зазначають журналісти.

Як відомо, Ярославський тоді вклав понад $ 300 млн в інфраструктуру Харкова. При цьому горьков починав гонку з позиції аутсайдера в змаганні за право прийняти матчі Євро-2012.

"Переживань і хвилювань було маса, тому що від того як дебютують - залежить дуже багато. Єдиним, хто ззовні здавався спокійним, був, мабуть, тільки Олександр Ярославський, завдяки одержимості, ентузіазму і вірі в успіх якого Харків не тільки став містом господарем турніру, але і блискуче впорався з надзвичайно складною і жорстко обмеженою в часі завданням", - згадував ті дні Маркіян Лубківський, директор УЄФА Євро-2012 від України.

Відзначається також, що не тільки спортивне і культурне життя заграли новими фарбами завдяки європейській першості та європейським уболівальникам, а й економіка.

"Турнір закінчився, аеропорт залишився, один з кращих в Східній Європі готелів Kharkiv Palace 58 залишився, спортивну інфраструктуру використовував "Металіст", який увірвався в єврокубки і радував уболівальників видовищними іграми. Все це стало платформою для розвитку ділових контактів, туризму, організації заходів, про які заговорили не тільки в Україні, а й за кордоном", - пишуть журналісти про роль Євро-2012 у принциповому перетворенні Харкова.

Примітно також, що оновлений стадіон "Металіст" бізнесмен відкривав в день свого 50-річчя, через що вдячні вболівальники розгорнули на трибуні банер з цифрами "5" і "0", що символізувало 5:0 на користь іменинника.

"11 червня 2021 року з матчу "Туреччина - Італія" почнеться чергове "євро", і вболівальники будуть насолоджуватися красою гри. А на день раніше, 10 червня, в Харківській облраді буде голосування за об'єднання футбольної інфраструктури під егідою міста. Є щось дуже символічне в тому, що саме зараз, одночасно з Євро-2020/2021 до Харкова повертається Великий футбол. І що на стадіоні "Металіст" наступного сезону гратиме вже справжній "жовто-синій" футбольний клуб "Металіст". З усією звичною клубною символікою і, сподіваємося, повними трибунами, як ми це бачили 29 травня", - зазначають журналісти.