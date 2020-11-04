Марків летить в Київ: з'явилися яскраві фото

Віталій Марків (фото: mvs.gov.ua)

Віталія Марківа звільнили з італійської в'язниці і скоро літак з ним сяде в Києві

Віталій Марків летить в Україну після виправдувального вироку Апеляційного суду в Мілані. Нацгвардієць вже в літаку з омбудсменом Людмилою Денисовою і міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим.

Фото з літака, який прямує в Київ показала Денисова, пише LB.

Відомо, що літак із звільненими з італійської в'язниці українським військовим приземлиться на аеродромі НГУ близько 14:00.

Віталій Марків летить в Україну (фото: Людмила Денисова)

Віталій перебував в Італії протягом трьох років після звинувачення в причетності до вбивства італійського фотокореспондента Андреа Роккеллі (сталося у зоні бойових дій на Донбасі в 2014-му).

Але вчора Людмила Денисова поділилася неймовірною новиною, що Віталія Марківа виправдали.

"Міланський апеляційний суд виніс виправдувальний вирок у справі нашого Героя, повністю виправдавши його. Справедливість є, Віталій Марків повертається з нами на Батьківщину", - написала в Facebook Денисова.

Віталій Марків після звільнення з в'язниці (фото: facebook.com/denisovaombudsman)

Нагадаємо, що старший сержант, командир відділення батальйону імені Кульчицького (в/ч 3066) Національної гвардії України Віталій Марків був затриманий 30 червня 2017 року в Італії за підозрою в причетності до загибелі італійського фоторепортера Андреа Роккеллі. У липні 2019-го нацгвардійця засудили до 24 років позбавлення волі.

Але на засіданні апеляційного суду 3 жовтня Віталій ще раз нагадав, що всі звинувачення є безпідставними, а сторона захисту призвела достатню кількість підтверджень його невинності. У цей же день він був виправданий і випущений на свободу.