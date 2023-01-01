RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Мариупольцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарных наборов от Фонда Ахметова

Фото: мариупольцы в Запорожье получили очередную партию гуманитарных наборов от Фонда Ахметова (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Фонд Рината Ахметова в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь" продолжает помогать переселенцам продуктами питания и средствами гигиены. Недавно партия гуманитарной поддержки поступила в хаб в Запорожье.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

На этот раз в местный центр "Я - Мариуполь" прибыло около полутысячи наборов со средствами личной гигиены. Каждый гигиенический набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего за прошлый год гигиенические наборы от Фонда получили 40 тысяч мариупольцев

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЗапорожьеГуманитарная помощь