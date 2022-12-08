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Мариупольцы в Киеве получили от Фонда Ахметова более тысячи гигиенических наборов

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Четверг 08 декабря 2022 14:23
Мариупольцы в Киеве получили от Фонда Ахметова более тысячи гигиенических наборов Фото: мариупольцы в Киеве получили от Фонда Ахметова более тысячи гигиенических наборов (пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Переселенцы в Киеве получили очередную партию помощи Фонда Рината Ахметова. Гуманитарный груз поступил в столицу в рамках сотрудничества с центрами "Я - Мариуполь", расположенными по всей Украине.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Для мариупольцев, после начала войны переехавших в Киев, фонд передал более тысячи наборов со средствами личной гигиены.

Получатели помощи признаются, что после переезда на новое место эта поддержка очень ценна.

Каждый гигиенический набор состоит из вещей первой необходимости: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

В общей сложности до конца года мариупольцам будет передано 40 тысяч наборов со средствами личной гигиены от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.

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