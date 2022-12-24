Мариупольцы в Днепре получили гигиенические наборы от Фонда Ахметова

Фонд Рината Ахметова доставил в Днепр еще одну партию гуманитарной поддержки для переселенцев. Около 3 тысяч гигиенических наборов были доставлены в центр "Я - Мариуполь", с которыми фонд уже в течение длительного времени сотрудничает.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

Для многих мариупольцев эта помощь крайне важна, ведь большинство из них приехали в город с минимальным набором вещей.

В полученных от фонда гуманитарных свертках содержится все необходимое: зубные щетки и зубные пасты, порошок, гели для душа, шампуни, жидкое и брусковое мыло.

Всего до конца 2022 для переселенцев из Мариуполя будет передано 40 тысяч гигиенических наборов от фонда.

Помощь оказывается в рамках программы "Ринат Ахметов - Спасение жизней".

С 2014 года помощь от Фонда Рината Ахметова, бизнесов SCM и футбольного клуба "Шахтер" охватила более 18 млн человек.