RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Маріуполі вбили юну спортсменку: ще один ангел на небесах

У Маріуполі окупанти вбили ще одну юну спортсменку (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Маріуполі загинула 14-річна спортсменка Аліна Перегудова. Дівчина займалася важкою атлетикою і була однією з кращих юніорок, подавала великі надії.

Про це повідомили в пресслужбі Маріупольської міської ради.

Аліні Перегудовій було всього 14 років. Вона подавала великі надії у важкій атлетиці та попри юний вік, домоглася великих успіхів у спорті. Завдяки досягненням Перегудова була включена до списку кандидатів у збірну України.

У 2021 році Перегудова на національному чемпіонаті здобула золоті медалі. Вона займалася важкою атлетикою в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву і навчалася в Донецькому обласному спеціалізованому професійному коледжі спортивного профілю ім. Сергія Бубки.

"Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня і далі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього", - сказано в повідомленні.

Фото: Аліна Перегудова

Аліна Перегудова разом з мамою загинула від російських обстрілів Маріуполя. Один з ворожих снарядів влучив у будинок, в якому проживала сім'я юної спортсменки.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що у Маріуполі загинули дві талановиті дівчинки - вони грали в місцевому театрі.

А також раніше ми повідомляли про те, що окупанти в Маріуполі вбили 11-річну гімнастку Катю Дьяченко. А ще через тиждень загинули мама дівчинки і її братик.

Читайте РБК-Україна в Google News
Маріуполь