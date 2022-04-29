У Маріуполі вбили юну спортсменку: ще один ангел на небесах

Аліні Перегудовій було всього 14 років. Вона подавала великі надії у важкій атлетиці та попри юний вік, домоглася великих успіхів у спорті. Завдяки досягненням Перегудова була включена до списку кандидатів у збірну України.

У 2021 році Перегудова на національному чемпіонаті здобула золоті медалі. Вона займалася важкою атлетикою в обласній спеціалізованій дитячо-юнацькій школі олімпійського резерву і навчалася в Донецькому обласному спеціалізованому професійному коледжі спортивного профілю ім. Сергія Бубки.

"Вона прагнула здобувати перемоги найвищого рівня і далі. Але прийшов "руський мир", який "звільнив" її від цього майбутнього", - сказано в повідомленні.

Фото: Аліна Перегудова

Аліна Перегудова разом з мамою загинула від російських обстрілів Маріуполя. Один з ворожих снарядів влучив у будинок, в якому проживала сім'я юної спортсменки.