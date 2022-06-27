У Маріуполі показали нові цінники в магазинах: "руській мир" у всій красі

Маріуполь опинився в тимчасовій окупації російськими військами. Після кількаденних обстрілів місто опинилося на межі катастрофи. Розв'язувати проблему з водою, каналізацією та інші - окупанти не можуть. Але в місто почали завозити продукти з РФ, а відповідно і поставили свої ціни.

Фото з полиць магазинів в Маріуполі показали в Telegram-каналі " Маріуполь зараз ".

Тепер на цінниках ставлять дві ціни - в гривнях і рублях. Як зазначається, курс гривні до рубля зробили 1,5. Варто відзначити, що деякі продукти коштують в 5-7 разів дорожче, ніж в інших містах України.

Кілограм цукру, приміром, коштує 89 гривень. А пляшка рослинної олії 140 гривень. Гречка в перерахунку на гривні з рублів коштує 96 гривень за кілограм. А ось палиця ковбаси салямі обійдеться від 500 до 630 гривень.

Літр молока коштує 73 гривні, а пакет питного йогурту в 450 мл - в 46 гривень. Пачка рису - 92 гривні.

Єдиний продукт, який коштує майже стільки ж, скільки й в інших українських супермаркетах - це хліб. Нарізний батон коштує 25 гривень, а гірчичний батон - 24 гривні.

У жителів Маріуполя, які так і не змогли виїхати з міста, швидше за все грошей на більшість цих продуктів немає. І в місті з'явилися пастки на голубів.

Такі пастки сфотографували в районі 17 ринку.