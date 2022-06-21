У Маріуполь завезли російські автобуси, які виявились "старим лайном з минулого віку" (відео)
В окупований Маріуполь замість 130 сучасних автобусів, які знищили росіяни, привезли 10 старих.
Відео опублікував радник мер Маріуполя Петро Андрющенко у своєму Telegram-каналі.
"Знущання під брендом "життя покращилось" на марші", - так прокоментував "подачку" РФ Андрющенко.
Також він називає це досягненням по-російськи. Окупанти знищили 130 нових автобусів з кондиціонерами, а замість них привезли старий транспорт.
"Велике свято колаборантів і окупантів. Знищити 130 нових автобусів з кондиціонерами, а замість подарували 10 - старого лайна з минулого віку", - додав він
У мережі користувачі вражені від "нових автобусів" та негативно реагують на відео.
Раніше ми повідомляли, що у Маріуполі окупанти збирають автомобілі, які містяни залишили, тікаючи від війни.
Також ворог спекулює їжею, щоб змусити мешканців працювати на "владу".
Окрім того, у Маріуполі діти розправилися з прапором окупантів.