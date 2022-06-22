У Маріуполі окупанти цинічно спотворили День пам'яті і скорботи (фото)

"День, коли союзників по розділу Польщі зрадив іншого союзника. Через 81 рік люди, повністю повторюють звірства нацистської Німеччини пишуть, що пам'ятають. І Маріуполь бачить, що це не просто пам'ять, а інструкція по дії для росіян і росіян", - написав Андрющенко.

За словами радника мера міста, для останньої деталі окрім свічок росіяни перетворили спалений Російський Т72 на вул. Гагаріна, 6 на "монумент Слави".

"І за подяку у вбивстві до 50 тисяч мирних маріупольців покладає квіти", - розповів він.

У Маріуполі окупанти знущаються з історії (фото: Telegram / Андрющенко)

Для довідки

22 червня 1941 року почалася Друга світова війна. Цей день увійшов до календаря як День пам'яті і скорботи. На світанку 22 червня 1941 фашистська Німеччина завдала перші масовані удари по території Радянського Союзу.