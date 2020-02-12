ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Маріуполі кондуктор маршрутки накинулася на пасажира з УБД

STYLERЖиття    12.02.2020 - 18:41
У Маріуполі кондуктор маршрутки накинулася на пасажира з УБД
У Маріуполі кондуктор хотіла висадити чоловіка з УБД (фото: РБК-Україна)

У Маріуполі кондуктор маршрутного автобуса намагалася висадити чоловіка з УБС з салону

В Маріуполі кондуктор маршрутного автобуса потрапила в скандал після того, як вона спробувала вигнати з салону чоловіка, який хотів безкоштовно проїхати по посвідченню учасника бойових дій (УБД).

Інцидент стався вчора, 11 лютого, о 16:22 у маршрутці №112. Коли чоловік пред'явив своє посвідчення, яке дає право на безкоштовний проїзд, то кондуктор відразу ж почала обурюватися і кричати на нього.

Кондуктор заявила, що за маршруткою слідують тролейбуси і запропонувала учаснику бойових дій почекати інший транспорт на зупинці. При цьому жінка заявила, що "УБДшників стало надто багато". Про це повідомляється на сайті міста.

Коли інші пасажири почали захищати чоловіка, то кондуктор заявила, що йому нічого робити в місті, і нехай тоді йде на війну.

Мешканці Маріуполя не розуміють, як молода дівчина, кондуктор може вести себе подібним чином. Керівник департаменту транспорту міськради Василь Клат пояснив, що у подібних випадках необхідно звертатися з письмовою скаргою, щоб він міг "звільнити або притягнути до відповідальності кондуктора".

Нагадаємо, що в Дніпрі пасажири маршрутки №51 були сильно обурені поведінкою водія, який за кермом під час руху дивився фільм по мобільному телефону.

Раніше повідомлялося про те, що в Тернополі водій автобуса відмовився везти дітей-пільговиків. Спортсменки-біатлоністки 14 і 15 років, їхали додому після змагань. В касі вони взяли пільгові квитки, але водій, коли побачив їхні квитки, почала їх сварити. Він сказав, що не повезе їх просто так.

Ми також писали про те, що в Києві маршрутник обматюкав і висадив пасажирку через українську мови.

У Мінветеранів пояснили процедуру отримання УБД для добровольців В Україні добровольцям дадуть новий статус: що відомо
Новини України Маріуполь
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся