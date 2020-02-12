У Маріуполі кондуктор маршрутки накинулася на пасажира з УБД

У Маріуполі кондуктор хотіла висадити чоловіка з УБД (фото: РБК-Україна)

У Маріуполі кондуктор маршрутного автобуса намагалася висадити чоловіка з УБС з салону

В Маріуполі кондуктор маршрутного автобуса потрапила в скандал після того, як вона спробувала вигнати з салону чоловіка, який хотів безкоштовно проїхати по посвідченню учасника бойових дій (УБД).

Інцидент стався вчора, 11 лютого, о 16:22 у маршрутці №112. Коли чоловік пред'явив своє посвідчення, яке дає право на безкоштовний проїзд, то кондуктор відразу ж почала обурюватися і кричати на нього.

Кондуктор заявила, що за маршруткою слідують тролейбуси і запропонувала учаснику бойових дій почекати інший транспорт на зупинці. При цьому жінка заявила, що "УБДшників стало надто багато". Про це повідомляється на сайті міста.

Коли інші пасажири почали захищати чоловіка, то кондуктор заявила, що йому нічого робити в місті, і нехай тоді йде на війну.

Мешканці Маріуполя не розуміють, як молода дівчина, кондуктор може вести себе подібним чином. Керівник департаменту транспорту міськради Василь Клат пояснив, що у подібних випадках необхідно звертатися з письмовою скаргою, щоб він міг "звільнити або притягнути до відповідальності кондуктора".

Нагадаємо, що в Дніпрі пасажири маршрутки №51 були сильно обурені поведінкою водія, який за кермом під час руху дивився фільм по мобільному телефону.

Раніше повідомлялося про те, що в Тернополі водій автобуса відмовився везти дітей-пільговиків. Спортсменки-біатлоністки 14 і 15 років, їхали додому після змагань. В касі вони взяли пільгові квитки, але водій, коли побачив їхні квитки, почала їх сварити. Він сказав, що не повезе їх просто так.

Ми також писали про те, що в Києві маршрутник обматюкав і висадив пасажирку через українську мови.