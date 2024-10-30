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Марина Круть о своем выступлении на прощании с близкой подругой: "Позволено плакать всем, кроме меня"

Среда 30 октября 2024 12:35
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Марина Круть о своем выступлении на прощании с близкой подругой: "Позволено плакать всем, кроме меня" Марина Круть и Ирина Цыбух (фото: instagram.com/bandura_krut)
Автор: Любовь Блажко

В откровенном разговоре с Машей Ефросининой бандуристка Марина Круть рассказала о личной жизни, вспомнила свои суицидальные мысли, а также высказалась о выступлении на прощании со своей близкой подругой - парамедикиком Ириной Цыбух, которая погибла на фронте в конце мая.

Что на этот счет сказала артистка, пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на YouTube-шоу Ефросининой "Экзамен. Новая реальность".

Марина Круть рассказала о дружбе с Ириной Цыбух

Артистка призналась, что в день прощания понимала, что должна действовать в первую очередь как профессионал, а все свои эмоции оставить потом.

"Я, когда узнала о ее гибели, я не плакала сразу. Я была злой, материлась, кричала, ссорилась, звонила… Потому что мне казалось, что это какая-то неудачная шутка от нее, потому что так не могло произойти. Я не знала, смогу ли? это сделать.А когда я вышла, то это типа как хирург, оперирующий маленького ребенка, и он видит пациента там, а не ребенка. И так же я, когда я вышла, я поняла, что сейчас позволено всем плакать, кроме меня. Мне нужно собраться. Потом я отойду тихонько страницу, поплачу и проживу это", - объяснила свою позицию Марина.

"Все время, которое мы с ней прощались, я не плакала. Затем в час ночи во время комендантского часа под сопровождением полиции, был кортеж в ее храм, очень много задач... Я иду и у меня в руках бутылка водки, которую я не буду пить. Я выпью два глотка и меня просто вырубит. Я хожу и мне все равно. Как мне было петь - я не знаю. Моя психика блокирует, и я ничего в этот момент не чувствую", - также сказала она.

Марина Круть о своем выступлении на прощании с близкой подругой: &quot;Позволено плакать всем, кроме меня&quot;Марина Круть о своем выступлении на прощании с близкой подругой: &quot;Позволено плакать всем, кроме меня&quot;Марина Круть о своем выступлении на прощании с близкой подругой: &quot;Позволено плакать всем, кроме меня&quot;

Ирина Цыбух и Марина Круть дружили около года (скриншоты)

Круть говорит, что гордится, что имела в своей жизни такую дружбу. Более того, она призналась, что подруга до сих пор "рефлекторно отзывается в ее жизни", и певица чувствует ее присутствие.

"Она настолько крута была, и я чувствую гордость из-за того, что я ее знала. Что я знала многое о ней. Наш путь вместе не был длинным. Мы дружили год, но дружили близко. Я счастлива, что у меня такая подруга была, и есть по сей день, потому что она дальше рефлекторно отзывается в моей жизни", - поделилась бандуристка.

Напомним, с парамедиком "Госпитальеров" Ириной Цыбух с позывным "Чека" простились во Львове 3 июня. Церемония прощания проходила в Гарнизонном храме. Марина Круть на бандуре исполнила свою композицию "Воля".

"Замість звуків міських сирен, заспівай мені гарних пісень. Ми прокинемось всі в один день від весняних і добрих вістей", - говорится в песне.

Мы писали, что Зеленский посмертно наградил Ирину Цыбух орденом "За мужество".

Также известно, что Ирина Цыбух написала посмертное письмо.

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