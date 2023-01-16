Марафоны похудения эффективны или нет? Тренер удивила ответом

После новогодних праздников особенно популярны марафоны похудения. Реклама этих услуг выскакивает чуть ли не на каждом шагу. И хотя они обещают быстрый и хороший результат, действительно ли они эффективны?

О том, действуют ли марафоны похудения, рассказала фитнес тренер на своей странице в Instagram .

Эффективны ли марафоны похудения

"Худеем быстрее, чем в зале", "похудение за 3 недели сидя дома" - кто не видел подобные призывы к фитнес-марафонам? Как круто! Несколько недель и ты худеешь хоть на десять килограммов. Зачем мучить себя постоянными тренировками, если это можно сделать за 3 недели. Все знают, что лишний вес, это болевая точка. И этим просто манипулируют. Именно поэтому количество желающих принять участие в марафонах становится больше", - объясняет тренер.

Однако у марафонов есть недостатки, негативно влияющие не только физическое состояние, но и психологическое:

Отсутствие индивидуальности. Физическая нагрузка и питание на марафонах для всех одинаковы. К тому же продукты могут не подходить вам по стоимости или индивидуальной переносимости. А темп и сложность физических упражнений может оказаться тяжелым.

Марафон кончается. После его окончания килограммы возвращаются. Именно так и никак иначе, если, конечно, вы не будете постоянно соблюдать регулярные тренировки и сбалансированное питание.

Никакой ответственности со стороны тренера и организаторов марафона. Ответственность за свое здоровье переложить на кого-то не получится. Как правило, до начала марафона предупреждают о том, что Вы должны пройти обследование и проконсультироваться с врачом.

Но при этом нельзя сказать, что марафоны не имеют смысла.

Они способны зарядить мотивацией и подтолкнуть к дальнейшим изменениям питания и физической активности.

"Главное - проконсультироваться с врачом и обследоваться, чтобы короткий марафон не стоил вам десяток тысяч на восстановление организма. Так что холодный ум и чувство меры лучший советчик в этом вопросе. Будьте активны всегда и не цепляйтесь на крючок легких и быстрых результатов", - советует тренер.