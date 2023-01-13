Вот эти 10 ошибок не позволяют вам похудеть, а вы даже не догадываетесь об этом

Похудение - процесс длительный и сложный, часто требующий больших усилий и терпения. Вот иногда кажется, что человек все делает правильно, а лишний вес никуда не девается... В отчаянии он начинает тренироваться еще активнее, а кушать еще меньше - и в результате этим усугубляет ситуацию.

О самых распространенных ошибках, которые люди допускают при похудении, рассказываем в материале ниже.

Употребляют обезжиренные продукты

Часто люди, придерживающиеся диеты, думают, что нужно кушать обезжиренные продукты, чтобы сбросить лишний вес. Дело в том, что в процессе обезжиривания таких продуктов теряется много полезных веществ. И в результате творог 2,5 % жирности содержит совсем мало необходимых элементов, позволяющих организму исправно работать и сжигать лишние калории.

Лучше на диете есть обычные продукты, просто следить за количеством употребленного.

Пропускают завтрак или заменяют его кофе

Отсутствие завтрака спровоцирует усиленный голод в течение дня. Соответственно, у человека будет больше соблазна сорваться и съесть что-то запрещенное.

Помните, что при похудении очень важно соблюдать режим. И завтрак - обязателен. Он должен быть достаточно легким, но питательным и сытным.

Употребляют "диетические продукты"

Популярные продукты типа гранола, мюсли-фитнес, пп-батончики на самом деле мешают человеку похудеть. Просто ради любопытства посмотрите на этикетку, сколько они действительно содержат калорий. Часто у них еще много углеводов, которые становятся причиной быстрого появления голода.

Поощряют любые свои успехи едой

Человек на диете во многом себе отказывает, поэтому часто бывает так, что за какие-нибудь незначительные успехи он себя вознаграждает едой. А это сводит на нет все занятия в спортзале и сожженные калории.

Заменяют все сладости на сухофрукты

На самом деле сухофрукты калорийны. Поэтому нужно тщательно следить за их количеством в рационе. То же касается фруктов и "полезных" десертов. Некоторые из них вообще не стоит кушать на диете. К примеру, виноград и бананы содержат много сахара, поэтому не способствуют снижению веса.

Изнуряют себя ежедневными тренировками

Чтобы сбросить лишний вес, действительно нужно много тренироваться. Но при этом должен быть отдых. А если люди себя перегружают спортом, то со временем теряет силы и мотивацию. А как результат - разочаровывается и бросает попытки похудеть.

Едят 5 раз в день

И при этом добавляют еще и перекусы. На самом деле должно быть 3-4 приема пищи с интервалами в 3,5-4 часа. Если в это время возникает сильный голод, значит завтрак или обед был недостаточно питательным. Поэтому следует просмотреть рацион.

Если же человек ест очень часто, у него не успевает нормироваться уровень инсулина в крови. А чем больше его, тем больше откладывается жир. В среднем инсулин падает через 1,5 часа после еды.

Заедают негативные эмоции

Потребление пищи является одним из простейших процессов, доставляющих удовольствие. Соответственно уровень стресса от этого падает. Но такое эмоциональное переедание крайне негативно влияет на фигуру и здоровье вообще.

Если понимаете, что не можете себя проконтролировать, следует проработать эту проблему с психотерапевтом. Ведь желание поесть возникает не из-за физиологической потребности, то есть голода, а из-за негативных эмоций, которые человек хочет перебить чем-то приятным.

Не учитывают кофе с молоком

Латте или американо наш мозг воспринимает как еду, а не как напитки. В нашем же понимании, если мы не жуем, то вроде бы и не набираем калорий. На самом деле, это не так.

Все кофейные напитки, в которых есть молоко или сахар - калорийные. И привычка не контролировано ими наслаждаться приводит к тому, что лишние килограммы никуда не деваются.

Сидят на экстремальных диетах

Такие режимы действительно могут быть действенными, но они стрессовые для организма. И обычно после них человек снова стремительно набирает вес. Часто даже больше, чем до похудения.