Каким должен быть рацион после тренировки, чтобы достичь подтянутого тела: советы диетолога

Для красивого и здорового тела недостаточно только тренироваться в спортзале, при этом очень важно организовать правильное питание после физических занятий. Иначе все ваши усилия сойдут до нуля.

О том, каким должен быть рацион после тренировки, рассказала диетолог Галина Сеник на своей странице в Instagram .

Как питаться после тренировок

"Питание после тренировки зависит от вашей цели. Предположим, вы хотите набрать мышечную массу, тогда вам важно вовремя пополнить источник белка в организме в течение до 2 часов после тренировки, если занятие было интенсивное и длилось не менее 45 минут", - объясняет эксперт.

Сеник отмечает, что должен быть соответствующий расчет белка/кг массы тела и соответствующие упражнения и питание в целом.

"Если же у вас интенсивные длительные тренировки более 60 минут, тогда стоит дополнить их белково-углеводными специальными коктейлями/напитками, чтобы поддержать тело энергией и предупредить распад белка", - советует диетолог.

При этом следует помнить, что цель в занятиях - это не похудение, а улучшение мышечного каркаса, метаболизма в целом. Очень часто худеющие люди делают ставку именно на спортзал, но этого недостаточно без сбалансированного рационального питания.

"Кроме того, вы должны уменьшаться в объемах и необязательно именно в килограммах. Потому что наш вес состоит из многих составляющих, а не только из жира. Объясняю, если у вас был избыток жира и нехватка белка, то вы, кроме того, что терять жир, будете при грамотном подходе улучшать белковую составляющую тела, а это тоже килограммы", - рассказывает Сеник.

Должен ли зависеть рацион от интенсивности тренировки

Если же тренировки легкие обычные, то человек можете обойтись водой и кофе или чаем (кофеин может помочь улучшить ответ тела на тренировку). После тренировки стоит съесть сбалансированный завтрак, где должны быть белки, жиры, сложные углеводы.

"Если же тренировки интенсивны, тогда нужно выпить легкий белково-углеводный напиток за 30-60 минут или съесть завтрак в час. Обед по плану в зависимости от того, когда был завтрак и какой", - добавляет диетолог.

Если вечерняя тренировка в 17.00, тогда желательно до 2-х часов поужинать, если вы хотите набрать или предупредить распад белков в вашем теле.

"Опять все зависит от ваших целей в тренировках, от выносливости и интенсивности тренировок, от вашего рациона в течение дня. Худеют от дефицита калорий, набирают - от профицита", - отмечает Сеник.

Режим питания и его состав у каждого индивидуален. У спортсменов это будет совсем другое питание, чем у обычных людей и количество белка, простых углеводов тоже будет другое.

"Доказано, что мышечный гликоген для силовых и высокоинтенсивных нагрузок при достаточном количестве углеводов в день гораздо лучше восстанавливается, чем когда есть белково-жировая и низкоуглеводная диета. А это будет влиять на восстановление человека и возможность эффективно тренироваться на следующий день", - уверяет диетолог.