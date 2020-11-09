У маніяка з Кривого Рогу знайшли "зошит смерті": стало відомо, що він туди писав

Вбивця з Кривого Рогу вів зошит смерті (колаж: РБК-Україна)

Чоловік, який вбив двох людей і поранив вісьмох, вів "зошит смерті"

У Кривому Розі Тарас Усенко напав на перехожих з ножем і порізав 10 осіб, включаючи 8-річну дитину. При цьому дві людини померли від отриманих поранень. З'ясувалося, що чоловік вів "зошит смерті" і збирався вбити 15 осіб.

"Зошит смерті" був виявлений у Тараса в день вбивства, 7 листопада. Фотографії цього зошиту були опубліковані в соцмережах. Про це повідомляє "Весь Кривий Ріг".

На його сторінках видно знаки, які здаються якимись шифрами і, ймовірно, можуть бути зрозумілі лише самому Усенко, який чув голоси, і вони говорили йому вбивати людей.

"Зошит смерті" Тараса Усенко (фото: veskr.com.ua)

Один із сусідів Тараса розповів, що він завжди був усміхненим і привітним. При цьому в день різанини він здавався похмурим і навіть пройшов повз не привітавши.

"Зошит смерті" Тараса Усенко (фото: veskr.com.ua)

Нагадаємо, що постраждалих в цій різанині могло бути набагато більше, адже Тарас зайшов у школу і деякий час спілкувався там з черговою. На щастя, дітей в той момент в школі не було.

У школі розповіли, що чоловік залишив у них великий ніж, яким він порізав людей біля кінотеатру "Сучасник". Але у нього був з собою ще один ніж, менше першого, але їм він теж наносив поранення своїм жертвам.

Раніше ми писали про те, що під час обшуку у квартирі Тараса поліція виявила на стінах дивні містичні символи і концентричні малюнки.