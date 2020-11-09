У маньяка из Кривого Рога нашли "тетрадь смерти": стало известно, что он туда писал

Убийца из Кривого Рога вел тетрадь смерти (коллаж: РБК-Украина)

Мужчина, который убил двух человек и ранил восьмерых, вел "тетрадь смерти"

В Кривом Роге Тарас Усенко напал на прохожих с ножом и порезал 10 человек, включая 8-летнего ребенка. При этом два человека скончались от полученных ранений. Выяснилось, что мужчина вел "тетрадь смерти" и собирался убить 15 человек.

"Тетрадь смерти" была обнаружена у Тараса в день убийства, 7 ноября. Фотографии этой тетради были опубликованы в соцсетях. Об этом сообщает "Весь Кривой Рог".

На ее страницах видны знаки, которые кажутся какими-то шифрами и, вероятно, могут быть понятны лишь самому Усенко, который слышал голоса, и они говорили ему убивать людей.

"Тетрадь смерти" Тараса Усенко (фото: veskr.com.ua)

Один из соседей Тараса рассказал, что он всегда был улыбчивым и приветливым. При этом в день резни он показался ему угрюмым и даже прошел мимо не поприветствовавши.

"Тетрадь смерти" Тараса Усенко (фото: veskr.com.ua)

Напомним, что пострадавших в этой резне могло быть намного больше, ведь Тарас зашел в школу и некоторое время общался там с дежурной. К счастью, детей в тот момент в школе не было.

В школе рассказали, что мужчина оставил у них большой нож, которым он порезал людей возле кинотеатра "Современник". Но у него был с собой еще один нож, меньше первого, но им он тоже наносил ранения своим жертвам.

Ранее мы также писали о том, что во время обыска в квартире Тараса полиция обнаружила на стенах странные мистические символы и концентрические рисунки.