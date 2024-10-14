"Путешественник во времени" назвал предметы, которые исчезнут через 30 лет

Часы

Первые часы были изобретены около 1500 года и стали результатом изобретения ходовой пружины в начале 15 века. Они имели форму яйца, предназначенные для ношения в кармане.

Поскольку сегодня большинство имеют часы на телефоне, на самом деле нет необходимости в наручных часах. Некоторые старожилы все еще носят старые часы Apple, но большинство этого не делает.

Книги

Это можно понимать по-разному. Некоторые могут интерпретировать это как то, что книги в целом исчезнут (будут запрещены, подвергнуты цензуре). Или это можно интерпретировать как то, что книги будут жить только цифровой жизнью в виде книг Kindle.

Кассиры

Кассовый аппарат был изобретен в 1879 году Джеймсом Ритти, владельцем салуна в Дейтоне, штат Огайо. Он запатентовал машину с механизмом, похожим на тот, который он видел, подсчитывающим обороты винта океанского лайнера в его машинном отделении.

Изобретение Ритти привлекло внимание Джона Х. Паттерсона, когда он приобрел несколько машин для использования в своем розничном магазине.

Паттерсон купил права на изобретение Ритти (у Джейкоба Х. Экерта, который купил права у Джеймса Ритти) за 6500 долларов в 1884 году и запустил его в производство под эгидой своей недавно созданной компании National Cash Register, более известной сейчас как NCR.

Их использовали в обычных магазинах для учета денежных операций и ведения общей бухгалтерии.

В 2020 году, когда экономика рухнула из-за пандемии, количество краж в магазинах возросло. Во многих магазинах были введены линии самообслуживания для 10 и менее товаров. Для более чем 10 товаров покупателям приходилось идти к кассиру.

С тех пор магазины все чаще вводят касы самообслуживания.

Кинотеатры

Истоки кинотеатров можно проследить до конца 19 века, когда были изобретены первые кинокамеры. Они представляли собой торговые павильоны и карнавальные палатки, где фильмы демонстрировались как новинка.

Стриминг и Netflix заменили кинотеатры. Хотя есть что-то волшебное в наслаждении фильмом с другими людьми в кинотеатре.

Рабочие места, которые заменяет ИИ

По данным Goldman Sachs ИИ может заменить 300 миллионов рабочих мест (Goldman Sachs через BBC). Потенциальные потери рабочих мест не будут равномерно распределены по разным секторам экономики.

Вместо этого они, скорее всего, будут сосредоточены в профессиях, наиболее уязвимых для автоматизации с помощью генеративных инструментов ИИ (письмо, фотография, разработка программного обеспечения и т. д.).