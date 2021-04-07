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Без мами залишилося троє діток: померла тренер, на допомогу якої українці збирали гроші

Новость на русском → Кропивницький, Середа 07 квітня 2021 13:10
Без мами залишилося троє діток: померла тренер, на допомогу якої українці збирали гроші Колаж РБК-Україна: Померла тренер Ольга Гейдарова з Кропивницького
Автор: Світлана Мащенко

У Кропивницькому померла знаменитий тренер з художньої гімнастики Ольга Гейдарова.

Про смерть спортсменки повідомили в прес-службі Кропивницької міської ради.

Ользі було 46 років, останні п'ять з яких вона присвятила боротьбі з онкологічним захворюванням. Їй діагностували злоякісну пухлину молочної залози і лівої легені.

Ще восени 2020-го лікарі сподівалися врятувати жінку, даючи надію. Тоді Ольга та гімнастичне співтовариство просило небайдужих українців про допомогу.

Ольга Гейдарова працювала викладачем художньої гімнастики в КДЮСШ №3. Була майстром спорту, підготувавши більше 220 спортсменок. Під її керівництвом багато гімнасток стали переможницями всеукраїнських і міжнародних змагань.

Без мами залишилося троє діток: померла тренер, на допомогу якої українці збирали гроші

Фото: Померла тренер Ольга Гейдарова (sport.segodnya.ua)

"Вона була не тільки хорошою спортсменкою, талановитим тренером, але й прекрасною дружиною, мамою трьох дочок, щирим другом для своїх вихованців", - йдеться в повідомленні міськради.

Відомо, що наймолодшій дочці Ольги було всього шість років.

"Ольга стала справжньою мамою для багатьох гімнасток Кропивницького. Майстер спорту з художньої гімнастики, вона підготувала понад 220 спортсменок - розрядниць, більше двадцяти п'яти гімнасток I спортивного розряду, десять кандидатів у майстри спорту України, майстра спорту України", - додали в некролозі.

Раніше ми писали, що стало відомо імена і опубліковані фото загиблих на Донбасі українців 5 квітня.

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