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Без мамы осталось трое деток: умерла тренер, на помощь которой украинцы собирали деньги

Новина українською → Кропивницкий, Среда 07 апреля 2021 13:10
Без мамы осталось трое деток: умерла тренер, на помощь которой украинцы собирали деньги Коллаж РБК-Украина: Умерла тренер Ольга Гейдарова из Кропивницкого
Автор: Светлана Мащенко

В Кропивницком умерла знаменитый тренер по художественной гимнастике Ольга Гейдарова.

О смерти спортсменки сообщили в пресс-службе Кропивницкого городского совета.

Ольге было 46 лет, последние пять из которых она посвятила борьбе с онкологическим заболеванием. Ей диагностировали злокачественную опухоль молочной железы и левого легкого.

Еще осенью 2020-го врачи надеялись спасти женщину, давая надежду. Тогда Ольга и гимнастическое сообщество просило неравнодушных украинцев о помощи.

Ольга Гейдарова работала преподавателем художественной гимнастики в КДЮСШ №3. Была мастером спорта, подготовив более 220 спортсменок. Под ее руководством много гимнасток стали победительницами всеукраїнських и международных соревнований.

Без мамы осталось трое деток: умерла тренер, на помощь которой украинцы собирали деньги

Фото: Умерла тренер Ольга Гейдарова (sport.segodnya.ua)

"Она была не только хорошей спортсменкой, талантливым тренером, но и прекрасной женой, мамой трех дочерей, искренним другом для своих воспитанниц", - говорится в сообщении горсовета.

Известно, что самой младшей дочке Ольги было всего шесть лет.

"Ольга стала настоящей мамой для многих гимнасток Кропивницкого. Мастер спорта по художественной гимнастике, она подготовила свыше 220 спортсменок - розрядниць, более двадцати пяти гимнасток I спортивного разряда, десять кандидатов в мастера спорта Украины, мастера спорта Украины", - добавили в некрологе.

Ранее мы писали, что стало известно имена и опубликованы фото погибших на Донбассе украинцев 5 апреля.

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