Без мамы осталось трое деток: умерла тренер, на помощь которой украинцы собирали деньги
В Кропивницком умерла знаменитый тренер по художественной гимнастике Ольга Гейдарова.
О смерти спортсменки сообщили в пресс-службе Кропивницкого городского совета.
Ольге было 46 лет, последние пять из которых она посвятила борьбе с онкологическим заболеванием. Ей диагностировали злокачественную опухоль молочной железы и левого легкого.
Еще осенью 2020-го врачи надеялись спасти женщину, давая надежду. Тогда Ольга и гимнастическое сообщество просило неравнодушных украинцев о помощи.
Ольга Гейдарова работала преподавателем художественной гимнастики в КДЮСШ №3. Была мастером спорта, подготовив более 220 спортсменок. Под ее руководством много гимнасток стали победительницами всеукраїнських и международных соревнований.
Фото: Умерла тренер Ольга Гейдарова (sport.segodnya.ua)
"Она была не только хорошей спортсменкой, талантливым тренером, но и прекрасной женой, мамой трех дочерей, искренним другом для своих воспитанниц", - говорится в сообщении горсовета.
Известно, что самой младшей дочке Ольги было всего шесть лет.
"Ольга стала настоящей мамой для многих гимнасток Кропивницкого. Мастер спорта по художественной гимнастике, она подготовила свыше 220 спортсменок - розрядниць, более двадцати пяти гимнасток I спортивного разряда, десять кандидатов в мастера спорта Украины, мастера спорта Украины", - добавили в некрологе.
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