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"Мама объяснила, что дорога заминирована": история 10-летней Арины из Мариуполя в музее "Голоса мирных"

"Мама объяснила, что дорога заминирована": история 10-летней Арины из Мариуполя в музее "Голоса мирных" (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

10-летняя Арина живет в Хмельницком. Но детская память навсегда запечатлела бегство из родного Мариуполя. И дорогу, по которой шли люди с табличками, где было написано "возьмите меня куда-то".

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на историю 10-летней Арины во время отдыха и оздоровления в Закарпатье на смене проекта "Ринат Ахметов – Детям. Мирный отдых детям Украины".

Когда началась война, мы сначала почти 10 дней жили у дедушки в котельной, в подвале. Как-то в садик прилетела мина, мы спрятались в подъезде у лифта. это был царский ужин", - вспоминает Арина.

Между тем Мариуполь беспощадно обстреливался. Через пару недель после того, как в городе исчезла электроэнергия, семья девочки решила уезжать. Ехали машиной очень осторожно.

"Мама объяснила, что вокруг могут быть мины. Не через все мосты можно было проехать. Я видела по дороге, что люди стояли с надписью "возьмите меня куда-то". И еще видела дым и очень темные облака", - говорит Арина.

Музей "Голоса мирных" Фонда Рината Ахметова, собравший уже более 110 тысяч историй украинцев о войне. Расскажите свою на портале музея https://civilvoicesmuseum.org/ или бесплатной горячей линии 0 (800) 509 001.

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