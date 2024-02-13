"Малыш, ты кто?" В центре Одессы разразился скандал из-за вывесок на русском языке

Активист увидел надпись: "Закрыто" на русском языке и сделал замечание продавцу, рассказав о требованиях закона № 2704. Продавец в грубой форме начал расспрашивать активиста, кто он такой, есть ли у него удостоверение или полномочия делать такие замечания.

Разговор получился неконструктивный, активисту запретили снимать уголок потребителя, что делать не запрещено, так как это открытая информация. Продавец начал грубо мешать и открыто грубить.

На место происшествия активист вызвал полицию, а работник магазина позвал охрану ТРЦ. В присутствии охраны продавец снова начал грубить, закрыл магазин и собрался уходить. Активист попытался его заснять, но фигурант набросился на него и начал душить. Охранник его оттащил, но работник магазина снова на него набросился.

Полиция, которая прибыла на место, заявила, что активист сам спровоцировал продавца на драку. И сказала, что подать заявление он не может, так как нет видимых повреждений. Однако активист позже все-таки подал заявление, так как на шее у него появились следы нападения.

Далее к магазину прибыли владельцы, которые грубо оскорбляли активиста и кричали на него.

Через день в магазин пришла глава организации активистов, записала данные владельцев. Работник вызвал полицию и не выпускал активистку из магазина. В отделении составили заявление о не допуске к уголку потребителя. Также составлена жалоба за нарушение языкового законодательства.