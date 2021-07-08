Маленькій дівчинці, яку "загнобили" англійські фанати на Євро 2020, зібрали 50 тисяч доларів

Все відбувалося на матчі Англії та Німеччини, в якому британці виграли з рахунком 2:0. Тоді камери показали маленьку вболівальницю на стадіоні Уемблі, яка плакала від образи, що її команда програла. Вже після гри англійські фанати почали писати в соцмережах їдкі коментарі про дитину.

Не всі погані

Після цього житель Уельського міста Каерлеона Джоел Гьюза почав збір коштів, щоб "показати їй, що у Великобританії не всі такі жахливі". У підсумку зібрали суму в 50 тисяч доларів. На сторінці збору коштів сім'я дівчинки написала, що хоче передати кошти Unicef.

"В інтересах нашої дочки і нашої сім'ї ми хотіли б зберегти анонімність, але хочемо подякувати всім за вашу чудову підтримку. Наша дочка просить, щоб ваші щедрі пожертви передали фонду Unicef, і таким чином ваша доброта принесла користь", - сказано в повідомленні батьків дівчинки.

Відзначимо, що спочатку британець планував зібрати 700 доларів, щоб купити дівчинці приємний подарунок, але відгукнулося набагато більше людей і зібрали значну суму. Після цього чоловік подякував усім за підтримку.

У Британії зібрали 50 тисяч доларів для дівчинки, яку образили фанати