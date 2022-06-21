Маленька переселенка з Лисичанська знову чує завдяки проекту Ріната Ахметова

"Я майже втратила надію, що зможу дістати для своєї дитини ці апарати. У нас просто не було таких грошей", - розповідає Оксана Петренко, мама дівчинки.

На заклик про допомогу відгукнувся Фонд Ріната Ахметова, який допомагає діткам із вадами слуху з 2007 року.

У 2018 році цей напрям діяльності став окремим проєктом: "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую". Його учасники одержують високочутливі слухові протези, які підлаштовуються під індивідуальні особливості дитини.

"Не передати словами мої емоції, коли нам передзвонили з фонду. Це були сльози радості. Дуже дякую Рінату Ахметову за такий подарунок на сьомий день народження для моєї дитини", - каже жінка.

Тепер в Ангеліни з’явилася можливість не лише чути голоси рідних, але й жити повним життям, ні в чому не поступаючись своїм одноліткам.

"Уже після трьох-чотирьох місяців адаптації до слухових апаратів дівчинка зможе спочатку чути звуки, а потім і повноцінно адаптуватися до навколишнього середовища", - пояснює Олександр Рябцев, лікар-сурдолог вищої категорії.

Завдяки проекту "Рінат Ахметов - Дітям. Тепер я чую" понад 200 хлопчиків і дівчаток, які мали глухоту від народження або набули її, отримали в подарунок слухові апарати.

За 16 років роботи фонду підтримку за різними напрямками отримали 5 мільйонів дітей.