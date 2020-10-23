Хлопчик не міг додзвонитися мамі з татом: деталі загибелі сім'ї медиків від COVID-19 під Києвом

Коронавірус в Україні (колаж РБК-Україна)

13-річний син загиблих медиків вирішив стати лікарем

Під Києвом від коронавірусу померли в один день подружжя-медики 51-річний Валентин та 39-річна Галина Степченко, які лежали в різних лікарнях. Без батьків залишився їхній 13-річний син Антон, який також бореться в COVID-19.

Трагедія сталася в місті Тараща близько тижня тому, проте дитині про смерть мами з татом не повідомляли кілька днів, щоб довше вберегти школяра від шоку. У день похорону Антона саме перевели з інтенсивної терапії до звичайної палати, передає "Обозреватель".

Як розповіли близькі родини Степченків, хлопчик здогадувався про втрату батьків, оскільки вони довго йому не дзвонили й самі не відповідали на телефонні дзвінки.

Тітка Антона наважилась розкрити йому правду через тиждень, щоб дитина не дізналася про сумну звістку від сторонніх людей.

За словами знайомої родини Анжеліки, жінка попросила хлопчика не хвилюватися і запевнила, що все буде добре.

"Добре вже ніколи не буде", - відповів на це Антон.

Також школяр після трагічної звістки сказав, що бога не існує, і вже вирішив, що стане лікарем, коли виросте.

Галина Степченко була медсестрою місцевої поліклініки, а Валентин - лікарем-анестезіологом, завідувачем відділення Таращанської центральної районної лікарні. Вони обидва з самого початку пандемії в Україні були на передовій боротьби з коронавірусом.

Колеги Валентина розповіли, що першою в сім'ї захворіла дружина лікаря, і через 3-4 дні заразився і він сам. Перший час подружжя лікувалося вдома, а потім у них почалися ускладнення і стрімко розвинулася пневмонія.

Галину госпіталізували та помістили в реанімацію, й колеги збирали для неї гроші, оскільки були потрібні дуже дорогі ліки - по 10 тисяч гривень за флакон. Через кілька днів до лікарні відвезли в реанімацію також Валентина. Їх син Антон теж захворів і потрапив до медзакладу в реанімацію, він перебував на апараті штучної вентиляції легенів.

"Галя пролежала в реанімації близько тижня. Вона померла вранці. Її чоловік перебував в іншій лікарні, і йому не говорили про смерть дружини. Але хтось йому подзвонив і все-таки розповів. Йому стало гірше такої звістки, і до вечора його не стало", - розповіла колега загиблої.

Валентин Степченко з сином Антоном (фото: соцмережі)

Нагадаємо, нещодавно в Україні 8-річна дитина "згоріла" від коронавірусу - у хлопчика виявили хронічні хвороби.

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