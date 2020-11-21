Максим Степанов оцінив карантин вихідного дня: так собі

Максим Степанов дав першу оцінку карантину вихідного дня, який почав діяти в Україні з 00:00 14 листопада. Міністр охорони здоров'я каже, що українці "так собі" дотримувалися карантину.

Чиновник також під час брифінгу зазначив, що поки ще рано робити остаточні висновки. А ось через два тижні після введення заходів захворюваність може піти на спад.

"Сьогодні у нас з 00:00 вступив в дію карантин вихідного дня - це вже другий вихідний, який він буде діяти. На минулих вихідних дотримання карантину вихідного дня було так собі... Для нас важливо виконати всі правила і дотримати всіх правил, саме карантину вихідного дня", - зазначив міністр.

Глава МОЗ осадив експертів, які вже почали робити гучні заяви з приводу неефективності карантину вихідного дня.

"Багато "експертів" з'явилися і почали говорити: "Ми вже провели перший карантин вихідного дня і не побачили зменшення". Є закони епідеміології, це аксіома - неможливо на наступний день після карантину побачити зменшення захворюваності", - заявив міністр.

Зазначимо, що в Україні коронавірусом на 21 листопада захворіло вже 612 665 українців. За останню добу приріст склав 14 580 випадків. Всього на сьогодні 10 813 летальних випадків.

Раніше Максим Степанов накинувся на ЗМІ, які поширюють неперевірену інформацію про коронавірус.

Нагадаємо, що карантин вихідного дня в Україні почав діяти з 14 листопада.

Відзначимо, що українські вчені розробили прогноз щодо карантину вихідного дня. Вони вважають, що при найгіршому сценарії від коронавірусу до кінця 2020 року помре понад 30 тисяч українців.