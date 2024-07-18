С макияжем в спортзале. Как такие "эксперименты" отражаются на коже

Некоторые женщины используют макияж, даже при физических нагрузках в спортзале. Но не вредно ли это для кожи лица?

На этот вопрос отвечает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Journal of Cosmetic Dermatology.

Тренировка с макияжем

"Для здоровья кожи лучше заниматься спортом без макияжа", - утверждает автор исследования Донгсун Пак из Корейского национального университета образования.

Исследование, в котором приняли участие 43 участника, показало, что по сравнению с "голой" кожей посетителей тренажерного зала кожа, покрытая тональным кремом, показала "большее увеличение влаги".

Это означает, что пот не испаряется на коже с макияжем, что очень плохо.

"Выводы свидетельствуют о том, что использование тонального крема во время аэробных упражнений может снизить жирность кожи, вызывая ее сухость", - также говорится в исследовании.

"Кроме того, макияж может закупоривать поры", - прибавят исследователи.

Доктор Жюстин Гекстолл, дерматолог-консультант La Roche-Posay, сказала, что подобные условия могут привести к тому, что после использования мейкапа в спрртзале у вас могут появиться прыщи.

"Заблокированные поры могут выглядеть белыми и неровными, если так называемые закрытые комедоны содержат не поддающийся воздействию воздуха жир", - пояснила она.

Поры с течением времени воспаляются и после них вы увидите прыщи на коже.

Густая, жирная основа или что-либо, поставляемое в твердом виде, является наихудшим выбором во время тренировок, потому что они блокируют пот и кожное сало, что, в свою очередь, приводит к черным точкам и прыщам.

Вместо этого откажитесь от густых кремов и пудры.