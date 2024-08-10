Макияж со стрелками: 5 вариантов яркого образа на лето

Каждая девушка старается выглядеть на все 100%, поэтому у многих сборы начинаются с тщательного подбора одежды и аксессуаров, а также прически и макияжа. Летом особенно хочется выделяться, поэтому образ можно дополнить яркой деталью.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие варианты макияжа со стрелками можно взять себе на заметку.
Классические стрелки черного цвета станут тем самым элементом, который сделает повседневный или праздничный образ полноценным и эффектным. Но иногда хочется поэкспериментировать с привычным мейкапом.
Например, можно сделать удлиненные стрелки во внутреннем уголке глаза - получится достаточно необычно и креативно.
Необычный вариант стрелок (фото: instagram.com/slavachaika)
Как правило, стрелки рисуют карандашом или лайнером. Но если ни того, ни другого нет под рукой, можно поэкспериментировать, используя простой лайфхак.
Понадобится скошенная кисть и любимая палетка теней. Смешиваем немного теней с фиксатором для макияжа и наносим, будто это обычная жидкая подводка.
Для пляжной вечеринки можно присмотреть вариант с разными оттенками теней и стрелок. Сначала наносим зеленый на все подвижное веко и слегка растушевываем, делаем переход к другому оттенку.
Затем прорисовываем внутренний уголок глаза, проводим линию и завершаем ее классической стрелкой под нижним веком. Сверху рисуем еще одну стрелку оранжевым цветом.
На пике популярности животные принты в одежде, обуви и на аксессуарах. И если вы хотите выделяться из серой массы, нарисуйте яркие стрелки, имитирующие леопардовый принт.
Можно выбрать традиционные коричнево-бежевые оттенки или же поэкспериментировать с фиолетовыми.
Можно также дополнить макияж двухцветной стрелкой. Следует нарисовать обычную стрелку черной или коричневой подводкой, а потом продублировать ее сверху ярким оттенком, можно тенями, или же делаем градиентный переход - от одного цвета к другому.
Еще один способ - рисуем широкую стрелку яркого цвета, а потом закрашиваем нижнюю часть темным.
Необычные варианты с двухцветными стрелками (фото: instagram.com/overglowedit)
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Для написания материала были использованы Instagram-страницы модных блогеров и стилистов: bydaany, overglowedit, nastrii_dlia_makeup, slavachaika.