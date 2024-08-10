Макияж со стрелками: 5 вариантов яркого образа на лето

Стрелки во внутреннем уголке глаза

Классические стрелки черного цвета станут тем самым элементом, который сделает повседневный или праздничный образ полноценным и эффектным. Но иногда хочется поэкспериментировать с привычным мейкапом.

Например, можно сделать удлиненные стрелки во внутреннем уголке глаза - получится достаточно необычно и креативно.

Необычный вариант стрелок (фото: instagram.com/slavachaika)

Стрелки тенями

Как правило, стрелки рисуют карандашом или лайнером. Но если ни того, ни другого нет под рукой, можно поэкспериментировать, используя простой лайфхак.

Понадобится скошенная кисть и любимая палетка теней. Смешиваем немного теней с фиксатором для макияжа и наносим, будто это обычная жидкая подводка.

Стрелки можно нарисовать и тенями (фото: instagram.com/overglowedit)

Контрастные стрелки на фоне теней

Для пляжной вечеринки можно присмотреть вариант с разными оттенками теней и стрелок. Сначала наносим зеленый на все подвижное веко и слегка растушевываем, делаем переход к другому оттенку.

Затем прорисовываем внутренний уголок глаза, проводим линию и завершаем ее классической стрелкой под нижним веком. Сверху рисуем еще одну стрелку оранжевым цветом.

Вариант макияжа для вечеринки (фото: instagram.com/nastrii_dlia_makeup)

Стрелки с анималистичным принтом

На пике популярности животные принты в одежде, обуви и на аксессуарах. И если вы хотите выделяться из серой массы, нарисуйте яркие стрелки, имитирующие леопардовый принт.

Можно выбрать традиционные коричнево-бежевые оттенки или же поэкспериментировать с фиолетовыми.

Оригинальный макияж глаз (фото: instagram.com/bydaany)

Двухцветная стрелка

Можно также дополнить макияж двухцветной стрелкой. Следует нарисовать обычную стрелку черной или коричневой подводкой, а потом продублировать ее сверху ярким оттенком, можно тенями, или же делаем градиентный переход - от одного цвета к другому.

Еще один способ - рисуем широкую стрелку яркого цвета, а потом закрашиваем нижнюю часть темным.

Необычные варианты с двухцветными стрелками (фото: instagram.com/overglowedit)