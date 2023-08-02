МакДональдс возвращает сырный соус? Интригующее видео

Рестораны МакДональдс были долгое время закрыты из-за полномасштабного вторжения России в нашу страну. И украинцы радостно приняли новость, что работа компании в разных городах Украины возобновилась. Но многие клиенты были расстроены тем, что не все любимые позиции есть в продаже.
На странице МакДональдс в Facebook появилось интригующее видео, в котором сотрудники намекают, что собираются вернуть какие-то продукты в продажу.
На официальной странице МакДональдс в Facebook украинцы регулярно пишут свои отзывы и перечисляют, что им хочется снова увидеть в меню любимого ресторана.
Чаще всего называют:
В МакДональдс дали объяснение, почему некоторых привычных позиций сейчас в меню нет.
"Из-за нарушения привычных цепочек поставки продукции для наших заведений, инфраструктурные проблемы и другие операционные трудности, МакЗавтраков сейчас нет в меню. По техническим причинам картофельных дипов нет в меню", - сообщали в компании ранее.
Назвать точные даты возвращения любимых украинцами продуктов, в компании тоже пока не могут.
"Мы работаем над тем, чтобы вернуть ваши любимые блюда", - подчеркивают в МакДональдс.
На видео, которое разместили на странице компании в Facebook, показана длинная лента сообщений с просьбами вернуть тот или иной продукт. А в конце большими буквами "Поверніть", а рядом капли, которые похожи на соус или расплавленный сыр.
В комментариях пользователи начали угадывать, что именно снова появится в меню и больше всего комментариев - о сырном соусе. Интрига пока сохраняется.
Стоит отметить, что совсем недавно в меню ресторанов появилось сразу три новых соуса - хабанеро, баффало и с сыром дорблю.
В МакДональдс появились три новых соуса (фото: facebook.com/McDonaldsUA)
Кстати, ранее мы писали о том, что впервые в Украине открылся уникальный ресторан МакДональдс.
А еще рассказывали о том, как выглядит самый шикарный ресторан МакДоналдьс в мире.