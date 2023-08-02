МакДональдс возвращает сырный соус? Интригующее видео

Какие блюда просят вернуть в меню МакДоналдьс

На официальной странице МакДональдс в Facebook украинцы регулярно пишут свои отзывы и перечисляют, что им хочется снова увидеть в меню любимого ресторана.

Чаще всего называют:

Сырный соус

Картофель дип (картофель по-селянски)

Завтраки

Рол с креветками

Кофейный милкшейк

Салаты

В МакДональдс дали объяснение, почему некоторых привычных позиций сейчас в меню нет.

"Из-за нарушения привычных цепочек поставки продукции для наших заведений, инфраструктурные проблемы и другие операционные трудности, МакЗавтраков сейчас нет в меню. По техническим причинам картофельных дипов нет в меню", - сообщали в компании ранее.

Назвать точные даты возвращения любимых украинцами продуктов, в компании тоже пока не могут.

"Мы работаем над тем, чтобы вернуть ваши любимые блюда", - подчеркивают в МакДональдс.

Что анонсируют в МакДональдс

На видео, которое разместили на странице компании в Facebook, показана длинная лента сообщений с просьбами вернуть тот или иной продукт. А в конце большими буквами "Поверніть", а рядом капли, которые похожи на соус или расплавленный сыр.

В комментариях пользователи начали угадывать, что именно снова появится в меню и больше всего комментариев - о сырном соусе. Интрига пока сохраняется.

Стоит отметить, что совсем недавно в меню ресторанов появилось сразу три новых соуса - хабанеро, баффало и с сыром дорблю.

В МакДональдс появились три новых соуса (фото: facebook.com/McDonaldsUA)