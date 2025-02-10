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Магнитные бури в Украине: когда будет сильно штормить на этой неделе, прогноз

Понедельник 10 февраля 2025 07:00
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Магнитные бури в Украине: когда будет сильно штормить на этой неделе, прогноз Когда Украину будут "штормить" магнитные бури на этой неделе (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Магнитные бури способны существенно влиять на нашу жизнь и здоровье. Они вызывают проблемы с физическим и психологическим здоровьем, могут влиять на нашу работоспособность, а еще вызвать перебои в работе средств связи.

Когда ожидаются магнитные бури в ближайшие дни и будут ли геоштормы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что такое магнитная буря

Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью, такой как вспышки на Солнце и корональные выбросы массы. Эти явления высвобождают большое количество энергии, которая взаимодействует с магнитным полем нашей планеты, создавая геомагнитные возмущения.

Как магнитные бури влияют на человека

Магнитные бури могут влиять на людей по-разному:

Физическое самочувствие. Некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и общее ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.

Эмоциональное состояние. Бурная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность и депрессивные состояния.

Сон. Магнитные бури могут нарушать сон, вызывая бессонницу, сильную сонливость днем или плохой сон.

Самые частые жалобы в дни магнитных бурь:

  • Головная боль
  • Мигрень
  • Головокружение
  • Туман в голове
  • Бессонница
  • Слабость
  • Сонливость днем
  • Быстрая утомляемость
  • Снижение концентрации и работоспособности
  • Повышение тревожности
  • Подавленность
  • Раздражительность
  • Агрессия
  • Депрессивные состояния
  • Скачки давления
  • Проблемы с сердцебиением

Неблагоприятные даты в период с 10 по 15 февраля

По прогнозам ученых, в период с 10 по 15 февраля 2024 года ожидаются следующие магнитные бури:

10 февраля. Кр-индекс 4-5, умеренная и неспокойная геомагнитная активность, которая увеличится во второй половине дня

11 февраля. Кр-индекс 3, возможны локальные вспышки, которые почувствуют только метеозависимые люди

12 февраля. Кр-индекс 2, спокойная геомагнитная погода

13 февраля. Кр-индекс 5, возможна геомагнитная буря красного уровня

14 февраля. Кр-индекс 4, умеренная и неспокойная геомагнитная активность

15 февраля. Кр-индекс 6, возможна сильная геомагнитная буря

По данным NOAA, с 16 по 18 февраля 2024 года ожидаются магнитные бури класса G1 и G2. Это означает, что могут возникнуть проблемы со здоровьем у многих людей на планете, а также нарушения в работе навигационных систем, радиосвязи и электросетей.

Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться даже в течение суток. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждением от ученых.

Как пережить магнитные бури

Врачи дают общие рекомендации для всех в дни магнитных бурь, а именно:

  • Придерживаться нормального распорядка дня
  • Полноценный сон, не менее 7-9 часов в сутки
  • Нормальное питание - больше овощей и фруктов, сбалансированный рацион, исключить соленое, вредное, острое.
  • Пить достаточно воды в течение суток
  • Обязательно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение
  • Снизить физическую активность
  • Не перегружать себя, не ссориться, заниматься спокойными делами
  • Если самочувствие ухудшается - обращаться за медицинской помощью.

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При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, Met Office Space Weather

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