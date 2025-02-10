Магнитные бури в Украине: когда будет сильно штормить на этой неделе, прогноз
Магнитные бури способны существенно влиять на нашу жизнь и здоровье. Они вызывают проблемы с физическим и психологическим здоровьем, могут влиять на нашу работоспособность, а еще вызвать перебои в работе средств связи.
Когда ожидаются магнитные бури в ближайшие дни и будут ли геоштормы, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Что такое магнитная буря
Магнитная буря - это нарушение магнитного поля Земли, вызванное солнечной активностью, такой как вспышки на Солнце и корональные выбросы массы. Эти явления высвобождают большое количество энергии, которая взаимодействует с магнитным полем нашей планеты, создавая геомагнитные возмущения.
Как магнитные бури влияют на человека
Магнитные бури могут влиять на людей по-разному:
Физическое самочувствие. Некоторые люди могут испытывать головную боль, головокружение, усталость и общее ухудшение самочувствия во время магнитных бурь.
Эмоциональное состояние. Бурная солнечная активность может вызвать повышенную тревожность, раздражительность и депрессивные состояния.
Сон. Магнитные бури могут нарушать сон, вызывая бессонницу, сильную сонливость днем или плохой сон.
Самые частые жалобы в дни магнитных бурь:
- Головная боль
- Мигрень
- Головокружение
- Туман в голове
- Бессонница
- Слабость
- Сонливость днем
- Быстрая утомляемость
- Снижение концентрации и работоспособности
- Повышение тревожности
- Подавленность
- Раздражительность
- Агрессия
- Депрессивные состояния
- Скачки давления
- Проблемы с сердцебиением
Неблагоприятные даты в период с 10 по 15 февраля
По прогнозам ученых, в период с 10 по 15 февраля 2024 года ожидаются следующие магнитные бури:
10 февраля. Кр-индекс 4-5, умеренная и неспокойная геомагнитная активность, которая увеличится во второй половине дня
11 февраля. Кр-индекс 3, возможны локальные вспышки, которые почувствуют только метеозависимые люди
12 февраля. Кр-индекс 2, спокойная геомагнитная погода
13 февраля. Кр-индекс 5, возможна геомагнитная буря красного уровня
14 февраля. Кр-индекс 4, умеренная и неспокойная геомагнитная активность
15 февраля. Кр-индекс 6, возможна сильная геомагнитная буря
По данным NOAA, с 16 по 18 февраля 2024 года ожидаются магнитные бури класса G1 и G2. Это означает, что могут возникнуть проблемы со здоровьем у многих людей на планете, а также нарушения в работе навигационных систем, радиосвязи и электросетей.
Стоит отметить, что все прогнозы ученых предварительные, поскольку солнечная активность очень изменчива и ситуация может меняться даже в течение суток. Поэтому стоит следить за обновлениями и предупреждением от ученых.
Как пережить магнитные бури
Врачи дают общие рекомендации для всех в дни магнитных бурь, а именно:
- Придерживаться нормального распорядка дня
- Полноценный сон, не менее 7-9 часов в сутки
- Нормальное питание - больше овощей и фруктов, сбалансированный рацион, исключить соленое, вредное, острое.
- Пить достаточно воды в течение суток
- Обязательно гулять на свежем воздухе, проветривать помещение
- Снизить физическую активность
- Не перегружать себя, не ссориться, заниматься спокойными делами
- Если самочувствие ухудшается - обращаться за медицинской помощью.
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При написании материала были использованы источники: NOAA Space Weather Prediction Center, SpaceWeatherLive, Met Office Space Weather
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