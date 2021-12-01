У магазині Запоріжжя чоловік вистрілив продавцю в обличчя через маску (фото)

Сам інцидент стався вчора ввечері на вулиці 40 років Перемоги.

47-річний потерпілий з кульовим пораненням був госпіталізований в міську лікарню. Медики поінформували співробітників відділу поліції про те, що трапилося, і правоохоронці терміново вирушили на місце події.

Встановивши і опитавши свідків, а також переглянувши записи з камер відеоспостереження, була відновлена картина подій того вечора.

Так, близько 18:30 в магазинчику між власником і відвідувачем стався конфлікт через небажання останнього одягати медичну маску. Почалася бійка, і потім покупець пішов з приміщення, але через 15 хвилин повернувся зі зброєю в руках.

Він вистрілив з травматичного пістолета в продавця і зник.

Чоловік відкрив стрілянину в магазині з трамвата (фото: zp.npu.gov.ua)

"За свідченнями, які дав потерпілий і очевидці події, порушник перебував у стані алкогольного сп'яніння", - йдеться в публікації.

По гарячих слідах поліцейські встановили та затримали фігуранта - це житель Запоріжжя 1972 року народження.

Затриманий чоловік, який поранив продавця магазину після конфлікту через маску (фото: zp.npu.gov.ua)

"Порушник мав дозвіл на зброю. Травматичний пістолет у нього вилучено", - розповіли правоохоронці.

Чоловікові повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Тепер йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 7 років.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Бійка зі стріляниною в магазині Запоріжжя сталася після конфлікту через карантинні вимоги про носіння масок (фото: zp.npu.gov.ua)