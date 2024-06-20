Должен быть в рационе: вот какой соус улучшает пищеварение и нормализует давление

Что такое соус песто

Песто - это ярко-зеленый итальянский соус, изготовленный из сочетания листьев базилика, кедровых орехов, чеснока, оливкового масла, соли и сыра Пармезан.

Соус густой, что делает его идеальным для покрытия макаронной лапши, и он насыщен вкусом.

Этот соус интересен тем, что для его приготовления не требуется никакой тепловой обработки: ингредиенты следует измельчить и смешать. Существует жесткое правило: никакого металла при приготовлении песто, потому что вкус базилика от взаимодействия с металлом ухудшается.

Польза соуса

В состав соуса песто входит большое количество компонентов, очень полезных для организма человека. В традиционном рецепте содержится огромное количество витаминов и минералов.

Так, в соусе находятся витамины РР, В12, Е, С, В9, А, микро- и макроэлементы: фосфор, кальций, калий, магний, цинк, натрий, медь и марганец. Польза этого соуса просто огромна:

стимулирование иммунной системы (и, как следствие, повышение иммунитета)

борьба с разными инфекциями

улучшение пищеварения

выведение из организма солей тяжелых металлов и токсинов

снижение уровня вредного холестерина в крови

нормализация давления

улучшение состояния сердечной мышцы и сосудов

укрепление опорно-двигательного аппарата

Если нет желания готовить соус самостоятельно, то можно купить его в магазинах, где он продается в стеклянных банках. Однако следует помнить, что свежий домашний соус всегда полезнее и вкуснее.

Чем вреден

Выбирая соус в магазине, нужно внимательно смотреть на состав и сроки годности, иначе вместо пользы и вкуса можно получить только вред. Старайтесь не покупать соус, в котором содержится большое количество консервантов.

Поскольку ингредиентов в соусе всегда много, важно, чтобы не было индивидуальной непереносимости на все компоненты.

Базилик может вызвать раздражение слизистых, а оливковое масло обладает неслабым желчегонным эффектом. Кедровые орехи достаточно калорийны, да и весь соус калориен и питателен в целом, поэтому лучше не употреблять при ожирении, заболеваниях сердечно-сосудистой системы и диете.

Применение соуса песто

Этот соус широко распространен в кулинарии, и использоваться он может для заправки различных блюд. Классическое блюдо, куда добавляют соусы - макароны, может кардинально изменить свой вкус, если вместо обычного кетчупа использовать соус песто.

Также соус можно положить рядом с овощами, и обмакнуть их в специю. Самым простым решением будет намазывание соуса на хлеб, что придаст классическому мучному продукту другой вкус.

Соус можно использовать и для приготовления блюда. Перед тем как запечь треску и лосося, рекомендуется смазать филе песто соусом и уже потом начать готовить его в духовке. Данный соус повлияет на конечный вкус блюда: филе станет очень нежным, будет ароматным и пикантным.