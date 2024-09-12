Имеет долг 2,5 миллиона гривен: Амадор Лопес рассказал, как изменились его заработки в период войны

Что говорит Амадор

По словам знаменитости, у него есть несколько больших долгов, которые он постепенно отдает. Общая сумма составляет около 2,5 миллионов гривен или же 60 тысяч долларов.

"В общем у меня осталось три больших долга, но я их выплачиваю, и это хорошо. Приблизительно это где-то 2,5 миллиона гривен, это 60 000 долларов. За дом я уже отдал. Слава Богу, с домом теперь все хорошо. Поэтому сейчас я как-то пытаюсь жить. Ты не поверишь, но недавно я позвонил директору и говорю ему: "Одолжи мне 300 баксов, потому что надо за электроснабжение заплатить", - объяснил Лопес.

Мужчина отметил, что имеет заработок, и продолжает концертную и публичную деятельность. Однако, как он подчеркивает, чтобы вернуть заработки, которые были до войны, сейчас нужно работать гораздо больше.

"Однажды так живу. Сегодня есть, завтра нет. Сейчас очень много благотворительных концертов. Я не могу сказать, что сейчас я не зарабатываю. Я зарабатываю, выкладывать танцы снова начал. Но сейчас, чтобы зарабатывать с одного концерта столько, сколько я зарабатывал до войны, надо работать как минимум в пять раз больше. Я работаю, чтобы все это выплачивать. Я знаю это и как-то выкручиваюсь", - говорит танцор.

скриншоты из интервью

Также звездный хореограф рассекретил, какую в среднем сумму имеет ежемесячно.

"Чтобы постоянно, то это где-то 1500 долларов. Я не откладываю. Даже если что-то остается после всех счетов, я сразу это трачу на донат", - отметил Амадор.

Кроме того, он также финансово помогает своей матери, которая в Украине имеет только вид на жительство, а потому пенсия для нее не предусмотрена.

Амадор со своей мамой (скриншот)

К слову, Амадор Лопес - украино-венесуэльский фехтовальщик, хореограф, певец, выпускник Национального университета физического воспитания и спорта Украины. Исполняет песни в стилях поп и техно, рэп и регги.

В Украину приехал в 2000 году, поступив в университет. Также окончил итальянский колледж имени Maria Montessori и международную Академию танцев Марджори Флорес в Венесуэле.