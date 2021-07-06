На М1 розповіли, чому вирізали поцілунок MELOVIN з хлопцем з ефіру

За його словами артист про свій вчинок заздалегідь не попереджав, а режисер виявився непідготовлений до такого сценарію.

"Щоб перформанси на сцені показувало телебачення про них треба повідомляти заздалегідь. Який же це камінг-аут якщо режисер ПТС про нього не знав? Як то кажуть, як камінг-аут підготуєш, так на ньому і попливеш. А про те, що М1 щось там вирізав або має особисте до життя-буття людей було реально прикро", - написав він.

MELOVIN готував свій камінгаут

Свій камінг-аут, який став перший в українському шоу-бізнесі, співак готував спільно з організацією KyivPride. Хлопця для поцілунку на сцені Atlas Weekend шукали спеціально.

"Днями команда співака звернулася до нас за допомогою, щоб знайти хлопців, які хотіли б взяти участь в його камінг-аут-перформансі. Ми підібрали для шоу хлопця. Дівчину-модель Марго з телешоу "Топ-модель по-українськи" Мел запросив сам, вона вже знімалася в одному з його останніх кліпів, де був натяк на ЛГБТ + повістку", - розповіла виданню "Слух" співзасновник KYIVPRIDE Софія Лапіна.

MELOVIN поцілувався з хлопцем на Atlas Weekend (Скріншот)

Нагадаємо, що 5 липня на сцені Atlas Weekend артист MELOVIN на початку поцілував дівчину, а потім злився в пристрасному поцілунку з хлопцем. Багатьох шокував цей вчинок, а багато хто підтримав виконавця в його камінг-ауті.