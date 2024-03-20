"Человек-солнце". Двух украинок в Германии убила росиянка: все детали жуткого преступления

В начале марта в соцсетях начали появляться посты с просьбой о помощи в поиске целой семьи беженцев в Харькове, пропавших в городе Вислох, Германия. А уже через несколько дней немецкая полиция сообщила, что тело 27-летней украинки было найдено. Впоследствии также нашли ее 5-недельную дочь, а 19 марта – тело старшей женщины.

Что действительно случилось с семьей украинок в Германии, кто и для чего похитил маленькую Мию и кого арестовала полиция, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Украинки были родом из Харькова

Марине Стеценко был 51 год, ее дочери Маргарите – 27 лет. Обе указывали в соцсетях, что они родом из Полтавской области, но проживали в Харькове. Там Маргарита получила образование медсестры. Известно, что у нее есть сестра Евгения, которая также училась в Харькове на медсестру.

В Полтавскую область Марина переехала, когда Рита была еще ребенком. Там она вышла замуж и родила еще одну дочь. Потом супруги разошлись, Марина работала на почте, воспитывала двух дочерей. Девушки окончили гимназию и поехали учиться в Харьков. Известно, что Маргарита перед войной занималась фуд-флористикой.

Когда началась война, Маргарита и Евгения вернулись в село. Впоследствии одна из них решила, что уедет за границу.

Летом 2023 года Марина и Маргарита уехали за границу. Сначала они оказались в Словакии, а затем переехали в Германию. Известно, что Маргарита была беременна и должна была родить ребенка в конце января - начале февраля 2024 года. Отец ребенка прекратил общение с ней, когда узнал о беременности.

В конце 2023 года женщины поселились в городе Вислохе, Германия. В феврале 2024 года Маргарита родила дочь, которую назвала Мией.

Маргарита Разаз (фото с ее Facebook-страницы)

Внезапное исчезновение и загадочная волонтер

В начале марта в соцсетях появились объявления при исчезновении Марины Стеценко, Маргариты Разаз и ее маленькой дочери Мии. В объявлении указано, что украинки имели связь с жительницей Валдорфа, которая якобы помогает беженцам. Именно с этой волонтеркой Марина и Маргарита были в ресторане города Брузхаль, после чего исчезли и перестали выходить на связь.

В полицию было подано заявление об исчезновении двух женщин и младенца.

12 марта местная полиция сообщила, что Маргариту Разаз обнаружили мертвой. Ее тело нашли на дамбе реки Рейн близ Гоккенгайма. Сначала правоохранители не могли установить личность украинки, но после просмотра базы пропавших они поняли, что это Маргарита.

Маргариту нашел прохожий и сообщил в полицию. Вскрытие показало, что смерть была насильственной и женщина перед смертью получила значительные травмы.

За короткое время полиции удалось найти загадочную женщину-волонтерку и ее мужа. Ими оказались 43-летняя россиянка Инна и 44-летний Марко, работавший в мясном магазине. С Инной Маргарита познакомилась, когда начала искать для себя роддом.

"Она была очень странная, но тогда никто не обратил на это внимание, очень жаль. Но тогда для нас было главное, чтобы у Риты было все хорошо, и роды прошли удачно. Рита рассказывала, что Инна с мужем возили ее везде, помогали с документами. Переживали, что Рита родит, и некому будет отвезти в роддом", - рассказала подруга Маргариты.

Она добавила, что Инна говорила, что тоже беременна и у нее срок родов стоял на 24 февраля, но она выпила коктейль для ускорения родов и родила 29 января. С Инной и ее мужем Рита проводила много времени, они ездили в другой город, вместе гуляли.

При этом Инна рассказывала, что ее новорожденный ребенок очень болен и находится в реанимации. Сейчас друзья Риты вспоминают, что очень удивлялись тому, что женщина, у которой ребенок в реанимации, гуляет, ходит по ресторанам и балует подарками беженку.

По словам соседей Инны и Марка, мужчина рассказывал, что у них в январе должна родиться девочка, даже показывал розовую шапочку для малышки. Соседка очень удивилась, потому что Инна совсем не походила на беременную. Подобные разговоры Марк вел и с коллегами на работе.

Маленькая Мия (фото с Facebook-страницы Марии Рыжук)

Записала голосовое и исчезла

Мию Рита родила 3 февраля и Инна сама отвезла ее в роддом, а впоследствии очень о ней заботилась. 6 марта они вместе гуляли и были в ресторане и Рита послала подруге голосовое сообщение, что маме стало плохо. По словам Инны, у Марины случился инфаркт, они отвезли ее в больницу, где оставили, а Риту с ребенком забрали к себе домой.

Впоследствии, когда Рита и Марина пропали, знакомые обзвонили все больницы, но ни в одну из них Марина Стеценко не поступала.

В немецких СМИ пишут, что Инна производила приятное впечатление. Они с Марко воспитывали трех сыновей (от 8 до 18 лет) и всегда мечтали о дочери, маленькой принцессе. Также в семье было три собаки. Новость, что Инна с мужем убийцы – шокировала абсолютно всех.

Они жили в тихом районе в окрестностях Сандхаузена (Баден-Вюртемберг). Дом и двор всегда были ухоженными и чистоплотными.

Когда полиция приехала домой к Инне и Марку, они нашли там маленькую Мию. Однако, где находилась Марина - было неизвестно и подозреваемые ничего об этом не рассказали. Ребенка передали врачам. Сейчас малышка на попечении службы по делу молодежи. Известно, что физически ребенок не пострадал. Инну и Марка арестовали.

Марина Стеценко (фото с Facebook-страницы)

Марину также нашли мертвой

Только 19 марта 2024 года полицейские водолазы обнаружили тело, принадлежащее Марине Стеценко. Ее считали важнейшим свидетелем по делу и поисковые операции проводили более недели в Хоккенхайме.

Марину обнаружили в озере близ Бад-Мингольсгайма. Вскрытие тела еще не провели, но по предварительным данным - смерть наступила в результате внешнего насилия.

Маленькую Мию планирует взять под опеку младшая сестра Риты. Сейчас она вместе с дядей уже на пути в Германию, чтобы позаботиться о девочке и организовать перевозку тела Риты домой.