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Люди собрались помянуть погибшего воина: детали о ракетном ударе по селу Гроза

Ракетный удар по деревне Гроза (фото: facebook.com/MNS GOV UA)
Автор: Анна Шиканова

Российские оккупанты нанесли 5 октября ракетный удар по селу Гроза Купянского района Харьковской области. Ракеты попали в магазин и кафе, где в то время было много людей. Уже известно о 51 погибшем, среди которых есть ребенок.

Что известно о ракетном ударе по селу Гроза, сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на слова спикера Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко в эфире Радио Донбасс Реалии.

Как отметил Чубенко, во время ракетного удара по селу Гроза, в кафе проходили поминки по недавно погибшему военному. В кафе были только гражданские - почти половина жителей этого села. Очень много было пожилых людей.

С начала полномасштабного вторжения в селе Гроза осталось около 100 человек и почти половина людей в этот день ушла почтить память погибшего воина.

"Настолько сильный удар, что пол и возраст погибшего ребенка невозможно установить. Почти половина села была убита одним попаданием", - рассказал спикер.

Предварительно - погибла девочка, примерно 6 лет.

Известно, что около 13 часов во время обстрела в кафе и магазине находилось около 60 человек. Большинство было именно в кафе. На данный момент уже известно о 51 погибшем, 7 раненых.

Строения были полностью уничтожены и сейчас ведутся работы по разбору завалов. Несколько человек опознать не могут, потому что удар был такой силы, что тела фрагментированы.

В прокуратуре говорят, что удар был достаточно точным – прямо в центр здания, от которого фактически ничего не осталось. Возможно, это была крылатая ракета или Искандер.

Также есть предположение, что кто-то намеренно навел россиян на это помещение, возможно, даже кто-то из местных. Подобный удар россияне нанесли по Первомайску, когда там проходили поминки по военному.

Напомним, ранее мы писали, что удар по селу Гроза назвали самым массовым обстрелом по жертвам в Харьковской области.

Также мы сообщали, что в полиции показали кадры с места гибели людей в селе Гроза.

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ракетный ударХарьков