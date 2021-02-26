Люди задихаються, місць більше немає: курортна Коломия "палає" через коронавірус

Так, вся Івано-Франківська область з 24 лютого потрапила в "червону" зону через спалах коронавірусної інфекції.

У Коломиї дві лікарні працюють на прийом хворих з COVID-19, і вони вже заповнені на 100%. Хворі поступають, але ліжко-місця закінчилися.

"Наш лікувальний заклад заповнений повністю в плані госпіталізації коронавірусних хворих. Ми маємо 175 ліжок, але 181 пацієнта. Доставили шість резервних ліжок для некисневих пацієнтів. Прикарпаття палає. Така ситуація не лише в нашому регіоні. Розгорнуті додаткові опорні лікарні, швидка з нашого району розвозить і в інші райони", - розповідає директор коломийської центральної лікарні Віктор Бойко.

У реанімації перебувають люди різного віку, в тому числі і молоді. Одній з пацієнток 23 роки, крім того, є чоловік, який в лікарні вже понад два місяці.

Нагадаємо, що на Прикарпатті встановлено мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Його розгорнули на території Богородчанської центральної лікарні в Івано-Франківській області.