Люди задихаються, місць більше немає: курортна Коломия "палає" через коронавірус

У курортній Коломиї на Прикарпатті критична ситуація з коронавірусом. І хоча в місті все спокійно, лікарні переповнені, доставляються резервні ліжка, а пацієнти просять допомоги у лікарів, щоб дихати.
Про це пише ТСН.
Так, вся Івано-Франківська область з 24 лютого потрапила в "червону" зону через спалах коронавірусної інфекції.
У Коломиї дві лікарні працюють на прийом хворих з COVID-19, і вони вже заповнені на 100%. Хворі поступають, але ліжко-місця закінчилися.
"Наш лікувальний заклад заповнений повністю в плані госпіталізації коронавірусних хворих. Ми маємо 175 ліжок, але 181 пацієнта. Доставили шість резервних ліжок для некисневих пацієнтів. Прикарпаття палає. Така ситуація не лише в нашому регіоні. Розгорнуті додаткові опорні лікарні, швидка з нашого району розвозить і в інші райони", - розповідає директор коломийської центральної лікарні Віктор Бойко.
У реанімації перебувають люди різного віку, в тому числі і молоді. Одній з пацієнток 23 роки, крім того, є чоловік, який в лікарні вже понад два місяці.
Нагадаємо, що на Прикарпатті встановлено мобільний госпіталь ДСНС для надання медичної допомоги хворим на COVID-19. Його розгорнули на території Богородчанської центральної лікарні в Івано-Франківській області.
Нагадаємо, що в Україні на 26 лютого виявили 8003 нових випадки COVID-19. Найбільше заражень за добу в Івано-Франківській області (857) і в Києві (748).
Тим не менш, курортний Буковель продовжує працювати, хоча і з новими обмеженнями, які вводяться з 26 лютого по 12 березня.